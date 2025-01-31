https://ria.ru/20250131/popkov-1996548196.html

"Ангарский маньяк" продал золотые украшения одной из своих жертв

"Ангарский маньяк" продал золотые украшения одной из своих жертв - РИА Новости, 31.01.2025

"Ангарский маньяк" продал золотые украшения одной из своих жертв

"Ангарский маньяк" Михаил Попков снял с одной из своих жертв золотые украшения и продал их скупщикам золота в Иркутске, говорится в материалах по делу, которые... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T10:24:00+03:00

2025-01-31T10:24:00+03:00

2025-01-31T10:24:00+03:00

происшествия

иркутск

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. "Ангарский маньяк" Михаил Попков снял с одной из своих жертв золотые украшения и продал их скупщикам золота в Иркутске, говорится в материалах по делу, которые есть в распоряжении РИА Новости. Бывший милиционер Михаил Попков осужден на пожизненный срок. По первому уголовному делу он был признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора Попков сообщил, что убил еще 59 человек. В январе 2023 года СК сообщил, что Попков написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 год совершил убийство еще трех женщин. Как стало известно из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, Попков после убийства одной из женщин снял с нее золотые украшения - цепочку и кольца, забрал их себе, а потом продал в Иркутске скупщикам золота.

https://ria.ru/20250123/manyak-1995022082.html

иркутск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, иркутск