https://ria.ru/20250131/poltava-1996558210.html
Через ошибки к победам. Военные триумфы Петра I и его сподвижников
Через ошибки к победам. Военные триумфы Петра I и его сподвижников - РИА Новости, 31.01.2025
Через ошибки к победам. Военные триумфы Петра I и его сподвижников
За сорок два года правления Петр I сделал Россию империей. Он умел заметить талант и приблизить человека: сподвижники стали надежной опорой царя и в мирное, и в военное время. Петр модернизировал армию, основал флот и добыл для отчизны множество побед — во многом благодаря способности быстро учится на ошибках.
2025-01-31T13:30:00+03:00
2025-01-31T13:30:00+03:00
2025-01-31T13:30:00+03:00
гении русских побед
петр i
россия
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европа
полтава
северная война (1700 - 1721)
александр меншиков
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Через ошибки к победам. Военные триумфы Петра I и его сподвижников
За сорок два года правления Петр I сделал Россию империей. Он умел заметить талант и приблизить человека: сподвижники стали надежной опорой царя и в мирное, и в военное время. Петр модернизировал армию, основал флот и добыл для отчизны множество побед – во многом благодаря способности быстро учится на ошибках.
audio/mpeg
Через ошибки к победам. Военные триумфы Петра I и его сподвижников
За сорок два года правления Петр I сделал Россию империей. Он умел заметить талант и приблизить человека: сподвижники стали надежной опорой царя и в мирное, и в военное время. Петр модернизировал армию, основал флот и добыл для отчизны множество побед – во многом благодаря способности быстро учится на ошибках.
audio/mpeg
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Почему провалился первый Азовский поход Петра? Чему молодой государь учился у иностранных военных? Какие хитрости Петр I и его сподвижники использовали в битве при Нарве и в Гангутском сражении? Зачем русский государь отправился в Европу с Великим посольством? Где Борис Шереметьев использовал тактику "малой войны"? Какую победу Петр назвал "матерью Полтавской баталии", и как не дал гетману Мазепе помочь армии шведского короля Карла XII?Эксперты эпизода:Информация для подготовки подкаста предоставлена Государственным историческим музеем.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple Podcasts Castbox ВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.__________Сценарий: Ольга ИльиныхЗвукорежиссер: Олег ГрабовскийГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Руслан ЖигаловРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP5zmEzRLE
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петр i, россия, нарва, европа, полтава, северная война (1700 - 1721), александр меншиков, азов, история, подкаст, образование, аудио
Гении русских побед, Петр I, Россия, Нарва, Европа, Полтава, Северная война (1700 - 1721), Александр Меншиков, Азов, история, Подкаст, Образование
Через ошибки к победам. Военные триумфы Петра I и его сподвижников
За сорок два года правления Петр I сделал Россию империей. Он умел заметить талант и приблизить человека: сподвижники стали надежной опорой царя и в мирное, и в военное время. Петр модернизировал армию, основал флот и добыл для отчизны множество побед — во многом благодаря способности быстро учится на ошибках.