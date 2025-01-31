Рейтинг@Mail.ru
Через ошибки к победам. Военные триумфы Петра I и его сподвижников - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Гении русских побед хедер - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Гении русских побед
 
13:30 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/poltava-1996558210.html
Через ошибки к победам. Военные триумфы Петра I и его сподвижников
Через ошибки к победам. Военные триумфы Петра I и его сподвижников - РИА Новости, 31.01.2025
Через ошибки к победам. Военные триумфы Петра I и его сподвижников
За сорок два года правления Петр I сделал Россию империей. Он умел заметить талант и приблизить человека: сподвижники стали надежной опорой царя и в мирное, и в военное время. Петр модернизировал армию, основал флот и добыл для отчизны множество побед — во многом благодаря способности быстро учится на ошибках.
2025-01-31T13:30:00+03:00
2025-01-31T13:30:00+03:00
гении русских побед
петр i
россия
нарва
европа
полтава
северная война (1700 - 1721)
александр меншиков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996557850_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_258fca20b5d4814808804c81427801ef.png
Через ошибки к победам. Военные триумфы Петра I и его сподвижников
За сорок два года правления Петр I сделал Россию империей. Он умел заметить талант и приблизить человека: сподвижники стали надежной опорой царя и в мирное, и в военное время. Петр модернизировал армию, основал флот и добыл для отчизны множество побед – во многом благодаря способности быстро учится на ошибках.
audio/mpeg
Через ошибки к победам. Военные триумфы Петра I и его сподвижников
За сорок два года правления Петр I сделал Россию империей. Он умел заметить талант и приблизить человека: сподвижники стали надежной опорой царя и в мирное, и в военное время. Петр модернизировал армию, основал флот и добыл для отчизны множество побед – во многом благодаря способности быстро учится на ошибках.
audio/mpeg
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Почему провалился первый Азовский поход Петра? Чему молодой государь учился у иностранных военных? Какие хитрости Петр I и его сподвижники использовали в битве при Нарве и в Гангутском сражении? Зачем русский государь отправился в Европу с Великим посольством? Где Борис Шереметьев использовал тактику "малой войны"? Какую победу Петр назвал "матерью Полтавской баталии", и как не дал гетману Мазепе помочь армии шведского короля Карла XII?Эксперты эпизода:Информация для подготовки подкаста предоставлена Государственным историческим музеем.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple Podcasts Castbox ВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.__________Сценарий: Ольга ИльиныхЗвукорежиссер: Олег ГрабовскийГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Руслан ЖигаловРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP5zmEzRLE
россия
нарва
европа
полтава
азов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996557850_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_635923f8ad269ee5f60e6c41afa7cf8b.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр i, россия, нарва, европа, полтава, северная война (1700 - 1721), александр меншиков, азов, история, подкаст, образование, аудио
Гении русских побед, Петр I, Россия, Нарва, Европа, Полтава, Северная война (1700 - 1721), Александр Меншиков, Азов, история, Подкаст, Образование

Через ошибки к победам. Военные триумфы Петра I и его сподвижников

Гении русских побед
Через ошибки к победам. Военные триумфы Петра I и его сподвижников
Вчера, 13:30
Читать ria.ru в
Дзен
За сорок два года правления Петр I сделал Россию империей. Он умел заметить талант и приблизить человека: сподвижники стали надежной опорой царя и в мирное, и в военное время. Петр модернизировал армию, основал флот и добыл для отчизны множество побед — во многом благодаря способности быстро учится на ошибках.
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.
Почему провалился первый Азовский поход Петра? Чему молодой государь учился у иностранных военных? Какие хитрости Петр I и его сподвижники использовали в битве при Нарве и в Гангутском сражении? Зачем русский государь отправился в Европу с Великим посольством? Где Борис Шереметьев использовал тактику "малой войны"? Какую победу Петр назвал "матерью Полтавской баталии", и как не дал гетману Мазепе помочь армии шведского короля Карла XII?
Эксперты эпизода:
  • Кирилл Назаренко, доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ);
  • Виктория Бурлак, старший научный сотрудник отдела истории "Азовского музея-заповедника";
  • Игорь Комаров, историк, научный сотрудник ГИМ;
  • Григорий Зубенко, историк, научный сотрудник ГИМ.
Информация для подготовки подкаста предоставлена Государственным историческим музеем.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:
Яндекс.Музыка
Apple Podcasts
Castbox
ВК Музыка

Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
__________
Сценарий: Ольга Ильиных
Звукорежиссер: Олег Грабовский
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Руслан Жигалов
Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP5zmEzRLE
 
Гении русских победПетр IРоссияНарваЕвропаПолтаваСеверная война (1700 - 1721)Александр МеншиковАзовисторияПодкастОбразование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала