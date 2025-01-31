https://ria.ru/20250131/polsha-1996718163.html

В Польше задержали двух украинцев за нападение на обменный пункт

В Польше задержали двух украинцев за нападение на обменный пункт - РИА Новости, 31.01.2025

В Польше задержали двух украинцев за нападение на обменный пункт

Двоим гражданам Украины грозит до 15 лет лишения свободы за нападение на пункт обмена валют в польском Щецине, сообщает издание Do rzeczy. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T20:32:00+03:00

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ВАРШАВА, 31 янв – РИА Новости. Двоим гражданам Украины грозит до 15 лет лишения свободы за нападение на пункт обмена валют в польском Щецине, сообщает издание Do rzeczy. "Украинские мигранты Василий С. и Святослав Т. напали на Кантор в Щецине. Мужчин уже задержала полиция", - говорится в сообщении. На видеозаписи, которую публикует издание, видно, как двое мужчин в масках ворвались в обменный пункт, а затем с помощью молотов попытались разбить стекло, отгораживающие их от кассы. Они нанесли несколько десятков ударов по стеклу, но не смогли его разбить, после чего, побросав молоты, скрылись с места происшествия. "Прокурор уже направил в суд обвинительное заключение против них. Мужчины обвиняются в попытке совершения грабежа в обменном пункте", - сообщает Do rzeczy. Отмечается, что Василий С. и Святослав Т. уже признали свою вину. К обоим мужчинам применена мера пресечения в виде временного ареста. За ограбление обменного пункта им грозит до 15 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240725/polsha-1961887464.html

https://ria.ru/20250102/povestki-1992343840.html

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