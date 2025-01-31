Рейтинг@Mail.ru
В Польше задержали двух украинцев за нападение на обменный пункт - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:32 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/polsha-1996718163.html
В Польше задержали двух украинцев за нападение на обменный пункт
В Польше задержали двух украинцев за нападение на обменный пункт - РИА Новости, 31.01.2025
В Польше задержали двух украинцев за нападение на обменный пункт
Двоим гражданам Украины грозит до 15 лет лишения свободы за нападение на пункт обмена валют в польском Щецине, сообщает издание Do rzeczy. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T20:32:00+03:00
2025-01-31T20:32:00+03:00
в мире
щецин
украина
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151768/79/1517687955_0:291:5581:3430_1920x0_80_0_0_97ab5feb966ef28d377859e8eb980041.jpg
ВАРШАВА, 31 янв – РИА Новости. Двоим гражданам Украины грозит до 15 лет лишения свободы за нападение на пункт обмена валют в польском Щецине, сообщает издание Do rzeczy. "Украинские мигранты Василий С. и Святослав Т. напали на Кантор в Щецине. Мужчин уже задержала полиция", - говорится в сообщении. На видеозаписи, которую публикует издание, видно, как двое мужчин в масках ворвались в обменный пункт, а затем с помощью молотов попытались разбить стекло, отгораживающие их от кассы. Они нанесли несколько десятков ударов по стеклу, но не смогли его разбить, после чего, побросав молоты, скрылись с места происшествия. "Прокурор уже направил в суд обвинительное заключение против них. Мужчины обвиняются в попытке совершения грабежа в обменном пункте", - сообщает Do rzeczy. Отмечается, что Василий С. и Святослав Т. уже признали свою вину. К обоим мужчинам применена мера пресечения в виде временного ареста. За ограбление обменного пункта им грозит до 15 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240725/polsha-1961887464.html
https://ria.ru/20250102/povestki-1992343840.html
щецин
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151768/79/1517687955_310:0:5271:3721_1920x0_80_0_0_7cfb76181740fdd62e01de6c677b19a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, щецин, украина, польша
В мире, Щецин, Украина, Польша
В Польше задержали двух украинцев за нападение на обменный пункт

Do rzeczy: двум украинцам грозит срок за нападение на обменник в польском Щецине

© Depositphotos.com / Patryk_KosmiderПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Depositphotos.com / Patryk_Kosmider
Польская полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 31 янв – РИА Новости. Двоим гражданам Украины грозит до 15 лет лишения свободы за нападение на пункт обмена валют в польском Щецине, сообщает издание Do rzeczy.
"Украинские мигранты Василий С. и Святослав Т. напали на Кантор в Щецине. Мужчин уже задержала полиция", - говорится в сообщении.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
В Польше предложили навязать украинцам условия, вынуждающие вступить в ВСУ
25 июля 2024, 10:46
На видеозаписи, которую публикует издание, видно, как двое мужчин в масках ворвались в обменный пункт, а затем с помощью молотов попытались разбить стекло, отгораживающие их от кассы. Они нанесли несколько десятков ударов по стеклу, но не смогли его разбить, после чего, побросав молоты, скрылись с места происшествия.
"Прокурор уже направил в суд обвинительное заключение против них. Мужчины обвиняются в попытке совершения грабежа в обменном пункте", - сообщает Do rzeczy.
Отмечается, что Василий С. и Святослав Т. уже признали свою вину. К обоим мужчинам применена мера пресечения в виде временного ареста. За ограбление обменного пункта им грозит до 15 лет тюрьмы.
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Украинцам в Польше начали рассылать фальшивые повестки о призыве
2 января, 19:57
 
В миреЩецинУкраинаПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала