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Прокуратура раскрыла подробности передачи взятки по делу Анохина - РИА Новости, 31.01.2025
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15:16 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/politsejskij-1996647141.html
Прокуратура раскрыла подробности передачи взятки по делу Анохина
Прокуратура раскрыла подробности передачи взятки по делу Анохина - РИА Новости, 31.01.2025
Прокуратура раскрыла подробности передачи взятки по делу Анохина
Полицейский, фигурант дела экс-гендиректора "Фонбета" Сергея Анохина, получил у Ленинградского вокзала в Москве 15 миллионов рублей, из которых 12,5 миллиона... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T15:16:00+03:00
2025-01-31T15:16:00+03:00
происшествия
москва
россия
московская область (подмосковье)
сергей анохин
ленинградский вокзал
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Полицейский, фигурант дела экс-гендиректора "Фонбета" Сергея Анохина, получил у Ленинградского вокзала в Москве 15 миллионов рублей, из которых 12,5 миллиона рублей передал дальше, а 2,5 миллиона рублей оставил себе, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. &quot;Предварительно установлено, что 19 декабря 2024 года обвиняемый, находясь возле Ленинградского вокзала Москвы, получил от двух посредников (своего бывшего коллеги и адвоката) 15 миллионов рублей для дальнейшей передачи сотруднику правоохранительных органов в качестве взятки. В этот же вечер мужчина передал следующему посреднику 12,5 миллиона рублей, при этом оставшуюся часть денежных средств присвоил себе в качестве вознаграждения за услуги&quot;, - говорится в сообщении.В релизе речь идет о заместителе начальника УВД по ВАО столичного главка МВД РФ Сергея Бивола, которого сегодня арестовал Тверской суд Москвы. Накануне был арестован Анохин - на срок до 29 марта. Как заявила в ходе заседания защита, он полностью признал вину, дал изобличающие других фигурантов и коррупционную схему подробные показания, написал явку с повинной. Сам Анохин пояснил, что до сих пор трудоустроен в "Фонбете", хотя компания заявляла об обратном. Также в СИЗО отправили юриста Степана Грицкова за посредничество во взяточничестве. По версии СК, Анохин, желая избежать представления в следственные органы полученных ФСБ данных о хищении бюджетных денег на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей. Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. Были задержаны Анохин, один из руководителей подразделений столичного главка МВД и юрист. Как уточнила прокуратура, посредники, сообщив взяткодателю о требуемой сумме в 60 миллионов рублей, 28 января на автозаправке в Красногорске передали 10 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов, действующему в рамках оперативного эксперимента. Фигурантам предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ, часть 4 статьи 291.1 УК РФ). В пятницу СК сообщил о задержании ещё трёх фигурантов дела: одного из начальников отделения ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУМВД России по Москве, адвоката и бывшего сотрудника полиции. Первый, по версии следствия, получил 10 миллионов рублей для дальнейшей передачи неким борцам с коррупцией в московском главке МВД. Анохин – бывший вице-президент и член исполкома Российского футбольного союза, экс-гендиректор подмосковного футбольного клуба "Химки", до последнего времени занимал должность генерального директора букмекерской компании "Фонбет". В середине декабря 2024 года был задержан ещё один близкий к "Химкам" человек - инвестор футбольного клуба Туфан Садыгов, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Сначала суд отправил его под домашний арест, вскоре меру пресечения изменили на залог. В пресс-службе "Химок" отметили, что ситуация с Анохиным не имеет отношения ни к клубу, ни к его инвесторам.
https://ria.ru/20250131/bivol-1996631988.html
https://ria.ru/20250130/fonbet-1996375266.html
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происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье), сергей анохин, ленинградский вокзал, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергей Анохин, Ленинградский вокзал, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Прокуратура раскрыла подробности передачи взятки по делу Анохина

Фигурант дела Анохина получил 15 млн руб, из которых 12,5 млн передал дальше

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНачальник следственного управления УВД по Восточному административному округу Москвы Сергей Бивол в суде
Начальник следственного управления УВД по Восточному административному округу Москвы Сергей Бивол в суде - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Начальник следственного управления УВД по Восточному административному округу Москвы Сергей Бивол в суде
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Полицейский, фигурант дела экс-гендиректора "Фонбета" Сергея Анохина, получил у Ленинградского вокзала в Москве 15 миллионов рублей, из которых 12,5 миллиона рублей передал дальше, а 2,5 миллиона рублей оставил себе, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
«

"Предварительно установлено, что 19 декабря 2024 года обвиняемый, находясь возле Ленинградского вокзала Москвы, получил от двух посредников (своего бывшего коллеги и адвоката) 15 миллионов рублей для дальнейшей передачи сотруднику правоохранительных органов в качестве взятки. В этот же вечер мужчина передал следующему посреднику 12,5 миллиона рублей, при этом оставшуюся часть денежных средств присвоил себе в качестве вознаграждения за услуги", - говорится в сообщении.

Начальник следственного управления УВД по Восточному административному округу Москвы Сергей Бивол в суде - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Замначальника УВД по ВАО Москвы признал вину по делу Анохина
Вчера, 14:34
В релизе речь идет о заместителе начальника УВД по ВАО столичного главка МВД РФ Сергея Бивола, которого сегодня арестовал Тверской суд Москвы.
Накануне был арестован Анохин - на срок до 29 марта. Как заявила в ходе заседания защита, он полностью признал вину, дал изобличающие других фигурантов и коррупционную схему подробные показания, написал явку с повинной. Сам Анохин пояснил, что до сих пор трудоустроен в "Фонбете", хотя компания заявляла об обратном. Также в СИЗО отправили юриста Степана Грицкова за посредничество во взяточничестве.
По версии СК, Анохин, желая избежать представления в следственные органы полученных ФСБ данных о хищении бюджетных денег на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей. Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. Были задержаны Анохин, один из руководителей подразделений столичного главка МВД и юрист.
Как уточнила прокуратура, посредники, сообщив взяткодателю о требуемой сумме в 60 миллионов рублей, 28 января на автозаправке в Красногорске передали 10 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов, действующему в рамках оперативного эксперимента.
Сергей Анохин - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Прокуратура рассказала детали дела экс-гендиректора "Фонбета" Анохина
30 января, 15:02
Фигурантам предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ, часть 4 статьи 291.1 УК РФ).
В пятницу СК сообщил о задержании ещё трёх фигурантов дела: одного из начальников отделения ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУМВД России по Москве, адвоката и бывшего сотрудника полиции. Первый, по версии следствия, получил 10 миллионов рублей для дальнейшей передачи неким борцам с коррупцией в московском главке МВД.
Анохин – бывший вице-президент и член исполкома Российского футбольного союза, экс-гендиректор подмосковного футбольного клуба "Химки", до последнего времени занимал должность генерального директора букмекерской компании "Фонбет".
В середине декабря 2024 года был задержан ещё один близкий к "Химкам" человек - инвестор футбольного клуба Туфан Садыгов, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Сначала суд отправил его под домашний арест, вскоре меру пресечения изменили на залог. В пресс-службе "Химок" отметили, что ситуация с Анохиным не имеет отношения ни к клубу, ни к его инвесторам.
Бывший генеральный директор букмекерской компании Фонбет Сергей Анохин в Тверском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
"Фонбет" подал иск против Анохина
30 января, 20:42
 
ПроисшествияМоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)Сергей АнохинЛенинградский вокзалСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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