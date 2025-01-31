https://ria.ru/20250131/politsejskij-1996647141.html

Прокуратура раскрыла подробности передачи взятки по делу Анохина

Прокуратура раскрыла подробности передачи взятки по делу Анохина - РИА Новости, 31.01.2025

Прокуратура раскрыла подробности передачи взятки по делу Анохина

Полицейский, фигурант дела экс-гендиректора "Фонбета" Сергея Анохина, получил у Ленинградского вокзала в Москве 15 миллионов рублей, из которых 12,5 миллиона... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T15:16:00+03:00

2025-01-31T15:16:00+03:00

2025-01-31T15:16:00+03:00

происшествия

москва

россия

московская область (подмосковье)

сергей анохин

ленинградский вокзал

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Полицейский, фигурант дела экс-гендиректора "Фонбета" Сергея Анохина, получил у Ленинградского вокзала в Москве 15 миллионов рублей, из которых 12,5 миллиона рублей передал дальше, а 2,5 миллиона рублей оставил себе, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. "Предварительно установлено, что 19 декабря 2024 года обвиняемый, находясь возле Ленинградского вокзала Москвы, получил от двух посредников (своего бывшего коллеги и адвоката) 15 миллионов рублей для дальнейшей передачи сотруднику правоохранительных органов в качестве взятки. В этот же вечер мужчина передал следующему посреднику 12,5 миллиона рублей, при этом оставшуюся часть денежных средств присвоил себе в качестве вознаграждения за услуги", - говорится в сообщении.В релизе речь идет о заместителе начальника УВД по ВАО столичного главка МВД РФ Сергея Бивола, которого сегодня арестовал Тверской суд Москвы. Накануне был арестован Анохин - на срок до 29 марта. Как заявила в ходе заседания защита, он полностью признал вину, дал изобличающие других фигурантов и коррупционную схему подробные показания, написал явку с повинной. Сам Анохин пояснил, что до сих пор трудоустроен в "Фонбете", хотя компания заявляла об обратном. Также в СИЗО отправили юриста Степана Грицкова за посредничество во взяточничестве. По версии СК, Анохин, желая избежать представления в следственные органы полученных ФСБ данных о хищении бюджетных денег на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей. Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. Были задержаны Анохин, один из руководителей подразделений столичного главка МВД и юрист. Как уточнила прокуратура, посредники, сообщив взяткодателю о требуемой сумме в 60 миллионов рублей, 28 января на автозаправке в Красногорске передали 10 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов, действующему в рамках оперативного эксперимента. Фигурантам предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ, часть 4 статьи 291.1 УК РФ). В пятницу СК сообщил о задержании ещё трёх фигурантов дела: одного из начальников отделения ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУМВД России по Москве, адвоката и бывшего сотрудника полиции. Первый, по версии следствия, получил 10 миллионов рублей для дальнейшей передачи неким борцам с коррупцией в московском главке МВД. Анохин – бывший вице-президент и член исполкома Российского футбольного союза, экс-гендиректор подмосковного футбольного клуба "Химки", до последнего времени занимал должность генерального директора букмекерской компании "Фонбет". В середине декабря 2024 года был задержан ещё один близкий к "Химкам" человек - инвестор футбольного клуба Туфан Садыгов, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Сначала суд отправил его под домашний арест, вскоре меру пресечения изменили на залог. В пресс-службе "Химок" отметили, что ситуация с Анохиным не имеет отношения ни к клубу, ни к его инвесторам.

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Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье), сергей анохин, ленинградский вокзал, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)