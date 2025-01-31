https://ria.ru/20250131/pobeditel-1996530069.html

Лотерейный миллиардер обратился за выигрышем в "Столото"

Лотерейный миллиардер обратился за выигрышем в "Столото" - РИА Новости, 31.01.2025

Лотерейный миллиардер обратился за выигрышем в "Столото"

Победитель лотереи "Новогодний миллиард" от "Русского лото" вышел на связь с организаторами и оформляет документы для выигрыша, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T08:07:00+03:00

2025-01-31T08:07:00+03:00

2025-01-31T08:07:00+03:00

общество

сахалинская область

москва

московская область (подмосковье)

столото

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Победитель лотереи "Новогодний миллиард" от "Русского лото" вышел на связь с организаторами и оформляет документы для выигрыша, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей "Столото". "Четвертый лотерейный миллиардер, победитель "Новогоднего миллиарда" от "Русского лото", обратился в лотерейный центр "Столото" для оформления выигрыша, направив необходимый пакет документов почтовой службой. Сейчас победитель проходит процесс оформления формальностей", - сообщили в компании. "Мы искренне поздравляем победителя, которому удалось поймать птицу удачи, выиграв главный приз "Новогоднего миллиарда", и надеемся, что это станет началом новых свершений и ярких событий в его жизни. Однако напомним, что победитель имеет право остаться анонимным, и мы поддержим любое его решение. Если после завершения всех формальностей победитель "Новогоднего миллиарда"-2025 захочет рассказать общественности свою историю победы, мы обязательно ею поделимся", - сказала операционный директор по маркетингу компании Варвара Басанович. Лотерейный тираж "Русского лото" "Новогодний миллиард" прошел 1 января 2025 года, в нем был разыгран главный приз в размере 1 миллиарда рублей. По итогам новогоднего розыгрыша в стране появился четвертый лотерейный миллиардер и 90 новых лотерейных миллионеров. Билет, выигравший 1 миллиард рублей, был приобретен на сайте "Столото" с указанием номера телефона, зарегистрированного в Сахалинской области. Всего по итогам "Новогоднего миллиарда" выигрышными стали 11 920 044 билетов, в праздничном тираже было разыграно 3 652 173 987 рублей – абсолютный рекорд по общей сумме выигрышей в одном тираже среди российских государственных лотерей. Среди 55 из 90 лотерейных миллионеров "Новогоднего миллиарда"-2025, обратившихся за своим выигрышем — жители Москвы и Московской области; Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов; Новосибирска, Перми, Владивостока, Южно-Сахалинска; Башкирии, Калмыкии, Татарстана, Марий-Эл, Дагестана; Ленинградской, Калининградской, Вологодской, Костромской, Рязанской, Челябинской, Ростовской, Воронежской, Свердловской, Нижегородской, Астраханской, Кировской, Тюменской, Самарской и Тамбовской областей; Краснодарского, Алтайского и Красноярского краев.

https://ria.ru/20241105/loto-1981864381.html

https://ria.ru/20241125/lotereya-1984420178.html

сахалинская область

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, сахалинская область, москва, московская область (подмосковье), столото