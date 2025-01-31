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Пленный рассказал, на сколько его группа заходила в Русское Поречное - РИА Новости, 31.01.2025
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08:00 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/plennyy-1996529559.html
Пленный рассказал, на сколько его группа заходила в Русское Поречное
Пленный рассказал, на сколько его группа заходила в Русское Поречное - РИА Новости, 31.01.2025
Пленный рассказал, на сколько его группа заходила в Русское Поречное
Зашедшие в курское Русское Поречное солдаты ВСУ должны были находиться там две недели, потом их планировалось сменить, рассказал РИА Новости пленный украинский... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T08:00:00+03:00
2025-01-31T08:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
суджанский район
светлана петренко
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРСК, 31 янв - РИА Новости. Зашедшие в курское Русское Поречное солдаты ВСУ должны были находиться там две недели, потом их планировалось сменить, рассказал РИА Новости пленный украинский солдат Евгений Фабрисенко. "В период с 28 сентября по 12 октября (на этот срок поступил приказ зайти на территорию России — ред.). На две недели", — сказал Фабрисенко. Пленный рассказал, что приказ зайти на территорию России поступил от командира роты. Спустя две недели, по словам Фабрисенко, их должны были сменить. В плен, как рассказал Фабрисенко, он попал 24 ноября 2024 года. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВФУ, в том числе изнасилований, насильственных действий сексуального характера и убийств. Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Коме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.
https://ria.ru/20250131/ataka-1996522351.html
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происшествия, россия, курская область, суджанский район, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Суджанский район, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Пленный рассказал, на сколько его группа заходила в Русское Поречное

Пленный Фабрисенко: солдат ВСУ собирались сменить через две недели

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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КУРСК, 31 янв - РИА Новости. Зашедшие в курское Русское Поречное солдаты ВСУ должны были находиться там две недели, потом их планировалось сменить, рассказал РИА Новости пленный украинский солдат Евгений Фабрисенко.
"В период с 28 сентября по 12 октября (на этот срок поступил приказ зайти на территорию России — ред.). На две недели", — сказал Фабрисенко.
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Пленный рассказал, что приказ зайти на территорию России поступил от командира роты. Спустя две недели, по словам Фабрисенко, их должны были сменить.
В плен, как рассказал Фабрисенко, он попал 24 ноября 2024 года.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное.
По данным следствия, старший солдат Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВФУ, в том числе изнасилований, насильственных действий сексуального характера и убийств.
Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Коме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКурская областьСуджанский районСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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