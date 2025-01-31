https://ria.ru/20250131/plennyy-1996529559.html

Пленный рассказал, на сколько его группа заходила в Русское Поречное

Пленный рассказал, на сколько его группа заходила в Русское Поречное - РИА Новости, 31.01.2025

Пленный рассказал, на сколько его группа заходила в Русское Поречное

Зашедшие в курское Русское Поречное солдаты ВСУ должны были находиться там две недели, потом их планировалось сменить, рассказал РИА Новости пленный украинский... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T08:00:00+03:00

2025-01-31T08:00:00+03:00

2025-01-31T08:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

курская область

суджанский район

светлана петренко

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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КУРСК, 31 янв - РИА Новости. Зашедшие в курское Русское Поречное солдаты ВСУ должны были находиться там две недели, потом их планировалось сменить, рассказал РИА Новости пленный украинский солдат Евгений Фабрисенко. "В период с 28 сентября по 12 октября (на этот срок поступил приказ зайти на территорию России — ред.). На две недели", — сказал Фабрисенко. Пленный рассказал, что приказ зайти на территорию России поступил от командира роты. Спустя две недели, по словам Фабрисенко, их должны были сменить. В плен, как рассказал Фабрисенко, он попал 24 ноября 2024 года. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВФУ, в том числе изнасилований, насильственных действий сексуального характера и убийств. Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Коме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.

https://ria.ru/20250131/ataka-1996522351.html

https://ria.ru/20250131/plennyy-1996528769.html

россия

курская область

суджанский район

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происшествия, россия, курская область, суджанский район, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)