Боевик ВСУ рассказал, как оказался в российском плену
Боевик Фабричный: попал в плен, случайно выйдя на российских разведчиков
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСК, 31 янв - РИА Новости. Украинский военнослужащий Евгений Фабрисенко рассказал РИА Новости, что попал в плен 24 ноября 2024 года после того, как его группа зашла в курское село Русское Поречное – тогда он заблудился и случайно вышел на российских разведчиков.
"В плен я попал 24 ноября 2024 года. По приказу старшего группы я пошел на другую позицию заряжать пауэрбанки и батарею для рации. Пробыл там до четырех часов вечера. Возвращаясь с позиции, я заблудился и вышел на русских разведчиков", - рассказал Фабрисенко.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил он с другими военными ВФУ, в том числе изнасилований, насильственных действий сексуального характера и убийств.
Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и 3 женщин в селе Русское Поречное. Коме того, они изнасиловали 8 женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.