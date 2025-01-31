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Боевик ВСУ рассказал, как оказался в российском плену - РИА Новости, 31.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:55 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/plennyy-1996529065.html
Боевик ВСУ рассказал, как оказался в российском плену
Боевик ВСУ рассказал, как оказался в российском плену - РИА Новости, 31.01.2025
Боевик ВСУ рассказал, как оказался в российском плену
Украинский военнослужащий Евгений Фабрисенко рассказал РИА Новости, что попал в плен 24 ноября 2024 года после того, как его группа зашла в курское село Русское РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T07:55:00+03:00
2025-01-31T07:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
владимир путин
светлана петренко
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 31 янв - РИА Новости. Украинский военнослужащий Евгений Фабрисенко рассказал РИА Новости, что попал в плен 24 ноября 2024 года после того, как его группа зашла в курское село Русское Поречное – тогда он заблудился и случайно вышел на российских разведчиков. "В плен я попал 24 ноября 2024 года. По приказу старшего группы я пошел на другую позицию заряжать пауэрбанки и батарею для рации. Пробыл там до четырех часов вечера. Возвращаясь с позиции, я заблудился и вышел на русских разведчиков", - рассказал Фабрисенко. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил он с другими военными ВФУ, в том числе изнасилований, насильственных действий сексуального характера и убийств. Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и 3 женщин в селе Русское Поречное. Коме того, они изнасиловали 8 женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250131/plennyy-1996526876.html
https://ria.ru/20250131/sk-1996525873.html
россия
курская область
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россия, курская область, суджанский район, владимир путин, светлана петренко, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Владимир Путин, Светлана Петренко, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Боевик ВСУ рассказал, как оказался в российском плену

Боевик Фабричный: попал в плен, случайно выйдя на российских разведчиков

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСК, 31 янв - РИА Новости. Украинский военнослужащий Евгений Фабрисенко рассказал РИА Новости, что попал в плен 24 ноября 2024 года после того, как его группа зашла в курское село Русское Поречное – тогда он заблудился и случайно вышел на российских разведчиков.
"В плен я попал 24 ноября 2024 года. По приказу старшего группы я пошел на другую позицию заряжать пауэрбанки и батарею для рации. Пробыл там до четырех часов вечера. Возвращаясь с позиции, я заблудился и вышел на русских разведчиков", - рассказал Фабрисенко.
Пленный украинский боевик: Спустили в подвал и кинули гранату - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Пленный боевик ВСУ рассказал подробности убийства жителей курского села
07:22
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил он с другими военными ВФУ, в том числе изнасилований, насильственных действий сексуального характера и убийств.
Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и 3 женщин в селе Русское Поречное. Коме того, они изнасиловали 8 женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
СК установил личности бойцов ВСУ, убивших 22 жителя курского села
07:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджанский районВладимир ПутинСветлана ПетренкоВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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