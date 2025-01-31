https://ria.ru/20250131/plennyy-1996528769.html
Пленный рассказал, чем занимались боевики ВСУ в Курской области
Пленный рассказал, чем занимались боевики ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.01.2025
Пленный рассказал, чем занимались боевики ВСУ в Курской области
Боевики ВСУ, находясь в оккупированном курском приграничном селе Русское Поречное, принимали алкоголь и наркотики, заявил РИА Новости пленный украинский... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T07:48:00+03:00
2025-01-31T07:48:00+03:00
2025-01-31T07:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
суджанский район
светлана петренко
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРСК, 31 янв – РИА Новости. Боевики ВСУ, находясь в оккупированном курском приграничном селе Русское Поречное, принимали алкоголь и наркотики, заявил РИА Новости пленный украинский военнослужащий Евгений Фабрисенко. "Сослуживцы употребляли алкоголь и наркотики. В частности, употреблял алкоголь наш старший группы", - рассказал пленный агентству. Он уточнил, что сам запрещенные вещества и спиртные напитки не употреблял. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые он совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе изнасилований, насильственных действий сексуального характера и убийств. Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Коме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.
https://ria.ru/20250131/bespilotniki-1996525353.html
https://ria.ru/20250131/spetsoperatsiya-1996523133.html
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происшествия, россия, курская область, суджанский район, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Суджанский район, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Пленный рассказал, чем занимались боевики ВСУ в Курской области
Пленный Фабрисенко: боевики ВСУ принимали алкоголь и наркотики