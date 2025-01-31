Пленный рассказал, как штурмовая бригада ВСУ пересекла границу с Россией
Пленный Фабрисенко: штурмовая бригада ВСУ пересекла границу с Россией на БТР
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСК, 31 янв – РИА Новости. Штурмовая бригада ВСУ, убивавшая людей в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области, пересекла границу с Россией на БТР, рассказал пленный украинский военнослужащий Евгений Фабрисенко в ходе допроса, на котором присутствовал корреспондент РИА Новости.
По словам пленного, он проходил службу в подразделении 92-й отдельной штурмовой бригады.
На вопрос военного следователя о том, каким образом бригада Фабрисенко пересекала государственную границу с Россией – на технике или в пешем порядке, он ответил: "На технике, на БТР".
По словам военнопленного, у него при себе был автомат АК-74, четыре магазина патронов.
"У сослуживцев были (гранаты - ред.), мне не выдавали гранаты", - сказал Фабрисенко.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил он с другими военными ВФУ, в том числе изнасилований, насильственных действий сексуального характера и убийств.
Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и 3 женщин в селе Русское Поречное. Коме того, они изнасиловали 8 женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.