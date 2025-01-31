Пленный боевик ВСУ рассказал, как отмечал убийства в курском селе
Пленный Фабрисенко: боевики ВСУ "отмечали" убийства алкоголем и наркотиками
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Попавший в плен украинский солдат Евгений Фабрисенко рассказал на допросе военным следователям СК РФ, что после убийств мирных жителей курского села Русское Поречное они пили алкоголь и употребляли наркотики.
Кадры допроса есть в распоряжении РИА Новости.
Фабрисенко рассказал, как в Русском Поречном они начали убивать жителей, женщин перед этим насиловали. После рассказа о ряде убийств следователь спросил у него, что было дальше.
"Пошли обратно на позицию, отметили то, что сделали. У старшего группы была с собой бутылка водки и пакетик с героином", - сказал пленный.
По его словам, сам он не отмечал, пояснив, что "на позиции не употребляет".
Фабрисенко уточнил, что всё это происходило 29 сентября.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил с другими военными ВФУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах.
Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и 3 женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали 8 женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.