https://ria.ru/20250131/plennyy-1996526876.html

Пленный боевик ВСУ рассказал подробности убийства жителей курского села

Пленный боевик ВСУ рассказал подробности убийства жителей курского села - РИА Новости, 31.01.2025

Пленный боевик ВСУ рассказал подробности убийства жителей курского села

Напавшие на Русское Поречное Курской области боевики ВСУ связали шесть жителей села, спустили в подвал и кинули туда гранату, заявил РИА Новости пленный... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T07:22:00+03:00

2025-01-31T07:22:00+03:00

2025-01-31T08:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджанский район

владимир путин

светлана петренко

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 31 янв – РИА Новости. Напавшие на Русское Поречное Курской области боевики ВСУ связали шесть жителей села, спустили в подвал и кинули туда гранату, заявил РИА Новости пленный украинский военнослужащий Евгений Фабрисенко. "Мы почти зашли. Видели, что там дедушки с бабушками. Мы их вывели, связали, спустили в подвал и кинули гранату", - рассказал Фабрисенко. Он уточнил, что в подвал они спустили шесть человек: "три бабушки и три дедушки". "Тела… были ликвидированы нашей бригадой", - пояснил пленный. По его словам, граждане знали, что солдаты ВСУ так поступят. "Наш старший группы так (им – ред.) и сказал… Он общался, не мы", - добавил пленный. Пленный рассказал, что военную службу проходил в подразделении 92-й отдельной штурмовой бригады. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил с другими военными ВФУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и 3 женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали 8 женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250131/plennyy-1996526508.html

https://ria.ru/20250131/priznanie-1996526350.html

https://ria.ru/20250131/vzryvy-1996522231.html

россия

курская область

суджанский район

русское поречное

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Пленный украинский боевик: "Спустили в подвал и кинули гранату" Там дедушки с бабушками... спустили в подвал и кинули гранату" Зашедшие в Русское Поречное солдаты ВСУ связали 6 жителей села, спустили в подвал и кинули гранату, рассказал РИА Новости пленный украинский боевик Евгений Фабрисенко. 2025-01-31T07:22 true PT0M48S

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