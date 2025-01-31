Пленный ВСУ рассказал об издевательствах над жителями Курской области
Пленный Фабрисенко: одному из мужчин порезали вены, чтобы поиздеваться
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Харьковской области
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Военные ВСУ, убившие свыше 20 человек в курском селе Русское Поречное, одному из мужчин порезали вены, чтобы поиздеваться, сообщил на допросе военным следователям СК РФ пленный украинский военный Евгений Фабрисенко. Кадры допроса есть в распоряжении РИА Новости.
"Мужчин убили сразу, одному порезали руки... (вены - ред.), решили поиздеваться", - рассказал он.
Боевик ВСУ добавил, что мужчина потерял сознание от вида крови, после чего сослуживец Фабрисенко застрелил его.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил с другими военными ВФУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах.
Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и 3 женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали 8 женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.