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Пленный боевик ВСУ рассказал о приказе зачистить Русское Поречное

Пленный боевик ВСУ рассказал о приказе зачистить Русское Поречное - РИА Новости, 31.01.2025

Пленный боевик ВСУ рассказал о приказе зачистить Русское Поречное

При заходе в поселок Русское Поречное в Суджанском районе Курской области украинским войскам поступил приказ зачистить населенный пункт от мирных жителей,... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T07:13:00+03:00

2025-01-31T07:13:00+03:00

2025-01-31T08:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджанский район

владимир путин

светлана петренко

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 31 янв – РИА Новости. При заходе в поселок Русское Поречное в Суджанском районе Курской области украинским войскам поступил приказ зачистить населенный пункт от мирных жителей, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий Евгений Фабрисенко. "Поступило указание мирных жителей всех ликвидировать, зачистить … от командира роты", - сказал пленный военнослужащий, отвечая на вопрос РИА Новости о поступавших указаниях в поселке Русское Поречное. Военнослужащий сообщил, что убийства мирных жителей совершали его сослуживцы и он сам. Перед смертью, по его словам, граждане не просили что-либо передать своим близким. Он уточнил, что ВСУ в Русском Поречном расстреливали мирных граждан в их же домах. "Мы заходили в поселок и зачищали по домам … не штурмовали … мы видели и стреляли", - сказал пленный боец ВСУ в ходе допроса. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил с другими военными ВФУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и 3 женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали 8 женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250131/bespilotniki-1996525353.html

https://ria.ru/20250131/obstrel-1996511892.html

https://ria.ru/20250131/ataka-1996522351.html

россия

курская область

суджанский район

русское поречное

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Пленный боевик ВСУ рассказал о приказе зачистить село Русское Поречное "Указание мирных жителей всех ликвидировать" Пленный украинский боевик Евгений Фабрисенко рассказал РИА Новости, что при заходе в село Русское Поречное, где были убиты 22 жителя, украинским войскам поступил приказ зачистить населенный пункт от мирных жителей. 2025-01-31T07:13 true PT0M30S

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