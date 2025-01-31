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Украинский пленный рассказал, как его поставили на ноги российские врачи
Украинский пленный рассказал, как его поставили на ноги российские врачи - РИА Новости, 31.01.2025
Украинский пленный рассказал, как его поставили на ноги российские врачи
Украинский пленный рассказал на видео Минобороны РФ, что во время дежурства на наблюдательном пункте получил ранение, вылечили его уже в российском военном... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T09:42:00+03:00
2025-01-31T09:42:00+03:00
2025-01-31T09:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинский пленный рассказал на видео Минобороны РФ, что во время дежурства на наблюдательном пункте получил ранение, вылечили его уже в российском военном госпитале. Военнослужащий ВСУ Олег Данилов получил ранение, находясь в приграничном районе Курской области. По его словам, он не мог нормально ходить. В его группе не нашлось ни одного медика, способного оказать ему помощь. В плен Данилов был взят военнослужащими группировки "Север" во время "штурма подвала дома". "Получил ранение на четвертый день пребывания (на наблюдательном пункте - ред.), меня стеной там завалило. У меня руки не действовали, ноги не действовали, лежал в подвале в спальнике. Меня в госпитале вылечили российские врачи. Конечно, я им благодарен, они поставили меня на ноги, я могу теперь передвигаться самостоятельно, без костылей", - сказал пленный.
https://ria.ru/20241216/plennyy-1989363221.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал, как его поставили на ноги российские врачи
Украинский пленный Данилов рассказал, как его поставили на ноги российские врачи