https://ria.ru/20250131/plennyj-1996541174.html

Украинский пленный рассказал, как его поставили на ноги российские врачи

Украинский пленный рассказал, как его поставили на ноги российские врачи - РИА Новости, 31.01.2025

Украинский пленный рассказал, как его поставили на ноги российские врачи

Украинский пленный рассказал на видео Минобороны РФ, что во время дежурства на наблюдательном пункте получил ранение, вылечили его уже в российском военном... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T09:42:00+03:00

2025-01-31T09:42:00+03:00

2025-01-31T09:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинский пленный рассказал на видео Минобороны РФ, что во время дежурства на наблюдательном пункте получил ранение, вылечили его уже в российском военном госпитале. Военнослужащий ВСУ Олег Данилов получил ранение, находясь в приграничном районе Курской области. По его словам, он не мог нормально ходить. В его группе не нашлось ни одного медика, способного оказать ему помощь. В плен Данилов был взят военнослужащими группировки "Север" во время "штурма подвала дома". "Получил ранение на четвертый день пребывания (на наблюдательном пункте - ред.), меня стеной там завалило. У меня руки не действовали, ноги не действовали, лежал в подвале в спальнике. Меня в госпитале вылечили российские врачи. Конечно, я им благодарен, они поставили меня на ноги, я могу теперь передвигаться самостоятельно, без костылей", - сказал пленный.

https://ria.ru/20241216/plennyy-1989363221.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины