https://ria.ru/20250131/plen-1996594164.html
За неделю в плен сдались 43 военных ВСУ
За неделю в плен сдались 43 военных ВСУ - РИА Новости, 31.01.2025
За неделю в плен сдались 43 военных ВСУ
Минобороны РФ сообщило, что в течение недели на линии боевого соприкосновения 43 украинских военнослужащих сдались в плен российским военным. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:46:00+03:00
2025-01-31T12:46:00+03:00
2025-01-31T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило, что в течение недели на линии боевого соприкосновения 43 украинских военнослужащих сдались в плен российским военным. "В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 43 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250131/plen-1996580848.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
За неделю в плен сдались 43 военных ВСУ
Минобороны: за неделю на линии соприкосновения в плен сдались 43 военных ВСУ