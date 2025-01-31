https://ria.ru/20250131/plen-1996594164.html

За неделю в плен сдались 43 военных ВСУ

За неделю в плен сдались 43 военных ВСУ - РИА Новости, 31.01.2025

За неделю в плен сдались 43 военных ВСУ

Минобороны РФ сообщило, что в течение недели на линии боевого соприкосновения 43 украинских военнослужащих сдались в плен российским военным. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T12:46:00+03:00

2025-01-31T12:46:00+03:00

2025-01-31T12:47:00+03:00

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министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило, что в течение недели на линии боевого соприкосновения 43 украинских военнослужащих сдались в плен российским военным. "В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 43 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250131/plen-1996580848.html

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2025

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министерство обороны рф (минобороны рф), россия