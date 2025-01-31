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За неделю в плен сдались 43 военных ВСУ - РИА Новости, 31.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 31.01.2025 (обновлено: 12:47 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/plen-1996594164.html
За неделю в плен сдались 43 военных ВСУ
За неделю в плен сдались 43 военных ВСУ - РИА Новости, 31.01.2025
За неделю в плен сдались 43 военных ВСУ
Минобороны РФ сообщило, что в течение недели на линии боевого соприкосновения 43 украинских военнослужащих сдались в плен российским военным. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:46:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило, что в течение недели на линии боевого соприкосновения 43 украинских военнослужащих сдались в плен российским военным. "В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 43 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250131/plen-1996580848.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
За неделю в плен сдались 43 военных ВСУ

Минобороны: за неделю на линии соприкосновения в плен сдались 43 военных ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило, что в течение недели на линии боевого соприкосновения 43 украинских военнослужащих сдались в плен российским военным.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 43 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении ведомства.
Шестеро брошенных командованием украинских солдат добровольно сдались в плен под Курахово - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Группа солдат ВСУ сдалась в плен под Курахово
Вчера, 12:02
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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