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Группа солдат ВСУ сдалась в плен под Курахово - РИА Новости, 31.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:02 31.01.2025 (обновлено: 12:50 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/plen-1996580848.html
Группа солдат ВСУ сдалась в плен под Курахово
Группа солдат ВСУ сдалась в плен под Курахово - РИА Новости, 31.01.2025
Группа солдат ВСУ сдалась в плен под Курахово
Шестеро солдат из 46-й аэромобильной бригады ВСУ сдались в плен под Курахово, сообщили РИА Новости в Минобороны, видео с их участием предоставил пресс-центр... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:02:00+03:00
2025-01-31T12:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Шестеро солдат из 46-й аэромобильной бригады ВСУ сдались в плен под Курахово, сообщили РИА Новости в Минобороны, видео с их участием предоставил пресс-центр группировки войск "Юг"."Я был ранен осколком в ногу. Просил каждый день, чтобы меня эвакуировали. Каждый день было "планируем, планируем", но никак не могли забрать. Каждый день обещали, но, как видите, попал в плен к русским. И здесь меня уже перебинтовали и накормили, антибиотик укололи", — сказал пленный Александр Магиня.Боец призвал украинских военных сдаваться в плен, поскольку командиры бросают их "на мясо".Другой солдат Александр Индюк сдался, так как его бросило на произвол судьбы командование. Он пролежал десять дней со сломанной рукой, и не было ни помощи, ни эвакуации. В своем обращении к командованию ВСУ он не скрывал эмоции и использовал нецензурную лексику.Об освобождении Курахово в ДНР Минобороны сообщило 6 января.Как рассказывал РИА Новости командир штурмовой роты 110-й мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Нифер, в Курахово взяли в плен большое число украинских военных за счет превосходства российских штурмовиков над противником.
https://ria.ru/20250118/vsu-1994414572.html
https://ria.ru/20250127/spetsoperatsiya-1995618153.html
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353
60
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60
Шестеро брошенных командованием украинских солдат добровольно сдались в плен под Курахово
Шестеро брошенных командованием украинских солдат добровольно сдались в плен под Курахово, сообщили РИА Новости в Минобороны России. На видео, предоставленном группировкой "Юг", один из них рассказал, что пролежал 10 дней с поломанной рукой – ему со стороны ВСУ не оказали никакой помощи.
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курахово, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группа солдат ВСУ сдалась в плен под Курахово

Шестеро брошенных командованием ВСУ солдат сдались в плен под Курахово

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ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Шестеро солдат из 46-й аэромобильной бригады ВСУ сдались в плен под Курахово, сообщили РИА Новости в Минобороны, видео с их участием предоставил пресс-центр группировки войск "Юг".
"Я был ранен осколком в ногу. Просил каждый день, чтобы меня эвакуировали. Каждый день было "планируем, планируем", но никак не могли забрать. Каждый день обещали, но, как видите, попал в плен к русским. И здесь меня уже перебинтовали и накормили, антибиотик укололи", — сказал пленный Александр Магиня.
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Боец призвал украинских военных сдаваться в плен, поскольку командиры бросают их "на мясо".
Другой солдат Александр Индюк сдался, так как его бросило на произвол судьбы командование. Он пролежал десять дней со сломанной рукой, и не было ни помощи, ни эвакуации. В своем обращении к командованию ВСУ он не скрывал эмоции и использовал нецензурную лексику.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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Об освобождении Курахово в ДНР Минобороны сообщило 6 января.

Город находится примерно в 40 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение Курахово создало плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области — вдоль трассы Запорожье — Донецк.

Как рассказывал РИА Новости командир штурмовой роты 110-й мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Нифер, в Курахово взяли в плен большое число украинских военных за счет превосходства российских штурмовиков над противником.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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