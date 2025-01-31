https://ria.ru/20250131/plen-1996580848.html

Группа солдат ВСУ сдалась в плен под Курахово

Группа солдат ВСУ сдалась в плен под Курахово - РИА Новости, 31.01.2025

Группа солдат ВСУ сдалась в плен под Курахово

Шестеро солдат из 46-й аэромобильной бригады ВСУ сдались в плен под Курахово, сообщили РИА Новости в Минобороны, видео с их участием предоставил пресс-центр... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T12:02:00+03:00

2025-01-31T12:02:00+03:00

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специальная военная операция на украине

курахово

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Шестеро солдат из 46-й аэромобильной бригады ВСУ сдались в плен под Курахово, сообщили РИА Новости в Минобороны, видео с их участием предоставил пресс-центр группировки войск "Юг"."Я был ранен осколком в ногу. Просил каждый день, чтобы меня эвакуировали. Каждый день было "планируем, планируем", но никак не могли забрать. Каждый день обещали, но, как видите, попал в плен к русским. И здесь меня уже перебинтовали и накормили, антибиотик укололи", — сказал пленный Александр Магиня.Боец призвал украинских военных сдаваться в плен, поскольку командиры бросают их "на мясо".Другой солдат Александр Индюк сдался, так как его бросило на произвол судьбы командование. Он пролежал десять дней со сломанной рукой, и не было ни помощи, ни эвакуации. В своем обращении к командованию ВСУ он не скрывал эмоции и использовал нецензурную лексику.Об освобождении Курахово в ДНР Минобороны сообщило 6 января.Как рассказывал РИА Новости командир штурмовой роты 110-й мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Нифер, в Курахово взяли в плен большое число украинских военных за счет превосходства российских штурмовиков над противником.

https://ria.ru/20250118/vsu-1994414572.html

https://ria.ru/20250127/spetsoperatsiya-1995618153.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курахово

донецкая народная республика

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Шестеро брошенных командованием украинских солдат добровольно сдались в плен под Курахово Шестеро брошенных командованием украинских солдат добровольно сдались в плен под Курахово, сообщили РИА Новости в Минобороны России. На видео, предоставленном группировкой "Юг", один из них рассказал, что пролежал 10 дней с поломанной рукой – ему со стороны ВСУ не оказали никакой помощи. 2025-01-31T12:02 true PT1M43S

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курахово, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика