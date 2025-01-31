https://ria.ru/20250131/plen-1996580848.html
Группа солдат ВСУ сдалась в плен под Курахово
Группа солдат ВСУ сдалась в плен под Курахово - РИА Новости, 31.01.2025
Группа солдат ВСУ сдалась в плен под Курахово
Шестеро солдат из 46-й аэромобильной бригады ВСУ сдались в плен под Курахово, сообщили РИА Новости в Минобороны, видео с их участием предоставил пресс-центр... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:02:00+03:00
2025-01-31T12:02:00+03:00
2025-01-31T12:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996581323_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ac06e7679805aeb614610248ef391ca3.jpg
ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Шестеро солдат из 46-й аэромобильной бригады ВСУ сдались в плен под Курахово, сообщили РИА Новости в Минобороны, видео с их участием предоставил пресс-центр группировки войск "Юг"."Я был ранен осколком в ногу. Просил каждый день, чтобы меня эвакуировали. Каждый день было "планируем, планируем", но никак не могли забрать. Каждый день обещали, но, как видите, попал в плен к русским. И здесь меня уже перебинтовали и накормили, антибиотик укололи", — сказал пленный Александр Магиня.Боец призвал украинских военных сдаваться в плен, поскольку командиры бросают их "на мясо".Другой солдат Александр Индюк сдался, так как его бросило на произвол судьбы командование. Он пролежал десять дней со сломанной рукой, и не было ни помощи, ни эвакуации. В своем обращении к командованию ВСУ он не скрывал эмоции и использовал нецензурную лексику.Об освобождении Курахово в ДНР Минобороны сообщило 6 января.Как рассказывал РИА Новости командир штурмовой роты 110-й мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Нифер, в Курахово взяли в плен большое число украинских военных за счет превосходства российских штурмовиков над противником.
https://ria.ru/20250118/vsu-1994414572.html
https://ria.ru/20250127/spetsoperatsiya-1995618153.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курахово
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996581323_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_77c6e6e1ada4585f19c24a9acae2c4d5.jpg
Шестеро брошенных командованием украинских солдат добровольно сдались в плен под Курахово
Шестеро брошенных командованием украинских солдат добровольно сдались в плен под Курахово, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
На видео, предоставленном группировкой "Юг", один из них рассказал, что пролежал 10 дней с поломанной рукой – ему со стороны ВСУ не оказали никакой помощи.
2025-01-31T12:02
true
PT1M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курахово, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группа солдат ВСУ сдалась в плен под Курахово
Шестеро брошенных командованием ВСУ солдат сдались в плен под Курахово