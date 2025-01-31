Госсекретарь США раскрыл план Трампа по завершению конфликта на Украине
Госсекретарь США Рубио: Трамп намерен добиться мира на Украине переговорами
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует добиться мира на Украине переговорами, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью журналистке Мегин Келли.
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"Позиция президента заключается в том, что это затянувшийся конфликт и ему надо положить конец. И он должен быть завершен путем переговоров", — сказал Рубио.
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"Во всех переговорах сторонам приходится от чего-то отказываться. Я не буду заранее обсуждать это. Нам предстоит напряженная дипломатическая работа, которой мы уже занимались в прошлом, мы смотрим на это реалистично", — подчеркнул он.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022-го подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был хозяином Белого дома вместо Джо Байдена. Он также говорил о намерении в случае переизбрания добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Позднее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что политик не реализовал свои планы, так как для этого требуется "тяжелая работа дипломатии".
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