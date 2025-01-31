https://ria.ru/20250131/plan-1996534959.html

Госсекретарь США раскрыл план Трампа по завершению конфликта на Украине

Госсекретарь США раскрыл план Трампа по завершению конфликта на Украине - РИА Новости, 31.01.2025

Госсекретарь США раскрыл план Трампа по завершению конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп планирует добиться мира на Украине переговорами, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью журналистке Мегин Келли. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T08:50:00+03:00

2025-01-31T08:50:00+03:00

2025-01-31T13:54:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует добиться мира на Украине переговорами, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью журналистке Мегин Келли."Позиция президента заключается в том, что это затянувшийся конфликт и ему надо положить конец. И он должен быть завершен путем переговоров", — сказал Рубио.Госсекретарь США также считает, что в ходе переговоров Украине и России придется пойти на определенные уступки."Во всех переговорах сторонам приходится от чего-то отказываться. Я не буду заранее обсуждать это. Нам предстоит напряженная дипломатическая работа, которой мы уже занимались в прошлом, мы смотрим на это реалистично", — подчеркнул он.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022-го подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был хозяином Белого дома вместо Джо Байдена. Он также говорил о намерении в случае переизбрания добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Позднее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что политик не реализовал свои планы, так как для этого требуется "тяжелая работа дипломатии".

https://ria.ru/20250130/de-1996387392.html

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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, марко рубио, мегин келли