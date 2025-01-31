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Курские власти опровергли информацию об отмене горячего питания в ПВР - РИА Новости, 31.01.2025
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15:33 31.01.2025 (обновлено: 15:37 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/pitanie-1996652727.html
Курские власти опровергли информацию об отмене горячего питания в ПВР
Курские власти опровергли информацию об отмене горячего питания в ПВР - РИА Новости, 31.01.2025
Курские власти опровергли информацию об отмене горячего питания в ПВР
Власти Курской области опровергли информацию об отмене горячего питания в пункте временного размещения, где проживают свыше 600 переселенцев курского... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T15:33:00+03:00
2025-01-31T15:37:00+03:00
курская область
россия
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
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КУРСК, 31 янв – РИА Новости. Власти Курской области опровергли информацию об отмене горячего питания в пункте временного размещения, где проживают свыше 600 переселенцев курского приграничья. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в курском пункте временного размещения "Олимпиец" планируют прекратить выдачу горячего питания переселенцам из приграничья по причине крупной задолженности властей. "Информация об отмене горячего питания для переселенцев, проживающих в ПВР на базе детского оздоровительного комплекса "Олимпиец", не соответствует действительности. Об этом сообщили в комитете региональной безопасности Курской области. В "Олимпийце" сегодня проживают 616 переселенцев из приграничных районов, в том числе 110 детей. Для них обеспечено трехразовое горячее питание", - говорится в Telegram-канале регионального правительства. Уточняется, что средства на эти цели поступают из федерального бюджета, все проживающие в ПВР люди питанием обеспечиваются. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 56 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241031/maroderstvo-1981231656.html
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курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Курские власти опровергли информацию об отмене горячего питания в ПВР

Курские власти опровергли информацию об отмене горячего питания в ПВР "Олимпиец"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПункт временного размещения
Пункт временного размещения - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Пункт временного размещения. Архивное фото
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КУРСК, 31 янв – РИА Новости. Власти Курской области опровергли информацию об отмене горячего питания в пункте временного размещения, где проживают свыше 600 переселенцев курского приграничья.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в курском пункте временного размещения "Олимпиец" планируют прекратить выдачу горячего питания переселенцам из приграничья по причине крупной задолженности властей.
Алексей Смирнов - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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"Информация об отмене горячего питания для переселенцев, проживающих в ПВР на базе детского оздоровительного комплекса "Олимпиец", не соответствует действительности. Об этом сообщили в комитете региональной безопасности Курской области. В "Олимпийце" сегодня проживают 616 переселенцев из приграничных районов, в том числе 110 детей. Для них обеспечено трехразовое горячее питание", - говорится в Telegram-канале регионального правительства.
Уточняется, что средства на эти цели поступают из федерального бюджета, все проживающие в ПВР люди питанием обеспечиваются.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 56 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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