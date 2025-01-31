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На Украине получили пугающие письма из США - РИА Новости, 31.01.2025
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03:05 31.01.2025 (обновлено: 03:50 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/pisma-1996517568.html
На Украине получили пугающие письма из США
На Украине получили пугающие письма из США - РИА Новости, 31.01.2025
На Украине получили пугающие письма из США
Через несколько дней после указа президента США Дональда Трампа о приостановке программ внешней помощи украинские организации, осуществлявших свою деятельность... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T03:05:00+03:00
2025-01-31T03:50:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Через несколько дней после указа президента США Дональда Трампа о приостановке программ внешней помощи украинские организации, осуществлявших свою деятельность за счет американских грантов, получили письма от агентства USAID с требованиями немедленно остановить все проекты. Об этом сообщила главный редактор издания Kyiv Independent Ольга Руденко."Через пару дней назад после указа Трампа украинские организации, получавшие финансирование по программе USAID, получили письма, в которых было сказано: "Немедленно остановите всю деятельность"" и "Не брать на себя новые расходы", — заявила она.Журналистка пожаловалась, что после соответствующего указа американского лидера финансирование украинских проектов "остановилось за ночь", а средства, уже находящие на счетах организаций, — заморожены.Ранее Белый дом сообщил, что Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов.Британская газета The Guardian писала, что Украина потрясена из-за решения Трампа приостановить все программы внешней помощи, целый ряд проектов были фактически остановлены в одночасье. По данным издания, в Вашингтоне отвергли попытки киевского офиса договориться о сохранении финансирования наиболее важных программ.
https://ria.ru/20250130/at-1996283382.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, агентство по международному развитию сша
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США
На Украине получили пугающие письма из США

KI: USAID потребовало от организаций на Украине остановить все проекты

© AP Photo / Jae C. HongМогилы погибших украинских военных
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Через несколько дней после указа президента США Дональда Трампа о приостановке программ внешней помощи украинские организации, осуществлявших свою деятельность за счет американских грантов, получили письма от агентства USAID с требованиями немедленно остановить все проекты. Об этом сообщила главный редактор издания Kyiv Independent Ольга Руденко.
«
"Через пару дней назад после указа Трампа украинские организации, получавшие финансирование по программе USAID, получили письма, в которых было сказано: "Немедленно остановите всю деятельность"" и "Не брать на себя новые расходы", — заявила она.
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Журналистка пожаловалась, что после соответствующего указа американского лидера финансирование украинских проектов "остановилось за ночь", а средства, уже находящие на счетах организаций, — заморожены.
Ранее Белый дом сообщил, что Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов.
Британская газета The Guardian писала, что Украина потрясена из-за решения Трампа приостановить все программы внешней помощи, целый ряд проектов были фактически остановлены в одночасье. По данным издания, в Вашингтоне отвергли попытки киевского офиса договориться о сохранении финансирования наиболее важных программ.
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В миреУкраинаСШАДональд ТрампАгентство по международному развитию США
 
 
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