На Украине получили пугающие письма из США
KI: USAID потребовало от организаций на Украине остановить все проекты
© AP Photo / Jae C. HongМогилы погибших украинских военных
© AP Photo / Jae C. Hong
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Через несколько дней после указа президента США Дональда Трампа о приостановке программ внешней помощи украинские организации, осуществлявших свою деятельность за счет американских грантов, получили письма от агентства USAID с требованиями немедленно остановить все проекты. Об этом сообщила главный редактор издания Kyiv Independent Ольга Руденко.
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"Через пару дней назад после указа Трампа украинские организации, получавшие финансирование по программе USAID, получили письма, в которых было сказано: "Немедленно остановите всю деятельность"" и "Не брать на себя новые расходы", — заявила она.
Журналистка пожаловалась, что после соответствующего указа американского лидера финансирование украинских проектов "остановилось за ночь", а средства, уже находящие на счетах организаций, — заморожены.
Ранее Белый дом сообщил, что Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов.
Британская газета The Guardian писала, что Украина потрясена из-за решения Трампа приостановить все программы внешней помощи, целый ряд проектов были фактически остановлены в одночасье. По данным издания, в Вашингтоне отвергли попытки киевского офиса договориться о сохранении финансирования наиболее важных программ.