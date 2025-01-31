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Экипаж Black Hawk мог не увидеть пассажирский самолет, считает бывший пилот - РИА Новости, 31.01.2025
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14:40 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/piloty-1996634583.html
Экипаж Black Hawk мог не увидеть пассажирский самолет, считает бывший пилот
Экипаж Black Hawk мог не увидеть пассажирский самолет, считает бывший пилот - РИА Новости, 31.01.2025
Экипаж Black Hawk мог не увидеть пассажирский самолет, считает бывший пилот
Подполковник армии США в отставке Дэрин Гоб, ранее управлявший таким же вертолетом Black Hawk, как тот, который столкнулся в среду вечером с лайнером American... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:40:00+03:00
2025-01-31T14:40:00+03:00
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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Подполковник армии США в отставке Дэрин Гоб, ранее управлявший таким же вертолетом Black Hawk, как тот, который столкнулся в среду вечером с лайнером American Airlines в Вашингтоне, предположил, что военные пилоты могли не заметить пассажирского самолета из-за ограниченного состава экипажа. В эфире телеканала Fox News Гоб заявил, что для безопасного управления вертолетом Black Hawk необходим экипаж в составе четырех человек, однако в ночь авиакатастрофы на борту их было лишь трое, что является типичным для тренировочных полетов. "Обычно сзади находятся два командира экипажа, оба смотрят по сторонам под углом обзора 90 градусов по отношению к двум пилотам спереди, и каждый из них - это пара глаз, которые могут видеть гораздо больше, в некоторых случаях даже больше, чем пилоты", - отметил он. Кроме того, Гоб предположил, что вертолет отклонился от требуемой высоты, пытаясь избежать столкновения с другим воздушным судном. "Если они поднялись слишком высоко, есть вероятность, что на той траектории они могли столкнуться с воздушным судном", - сказал он, отметив, что это лишь один из возможных сценариев авиакатастрофы. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета – три человека. Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996247682.html
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в мире, сша, дональд трамп, рональд рейган, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Дональд Трамп, Рональд Рейган, American Airlines, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Экипаж Black Hawk мог не увидеть пассажирский самолет, считает бывший пилот

Экс-пилот Black Hawk: экипаж вертолета не видел самолет из-за своего состава

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПоисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Подполковник армии США в отставке Дэрин Гоб, ранее управлявший таким же вертолетом Black Hawk, как тот, который столкнулся в среду вечером с лайнером American Airlines в Вашингтоне, предположил, что военные пилоты могли не заметить пассажирского самолета из-за ограниченного состава экипажа.
В эфире телеканала Fox News Гоб заявил, что для безопасного управления вертолетом Black Hawk необходим экипаж в составе четырех человек, однако в ночь авиакатастрофы на борту их было лишь трое, что является типичным для тренировочных полетов.
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"Обычно сзади находятся два командира экипажа, оба смотрят по сторонам под углом обзора 90 градусов по отношению к двум пилотам спереди, и каждый из них - это пара глаз, которые могут видеть гораздо больше, в некоторых случаях даже больше, чем пилоты", - отметил он.
Кроме того, Гоб предположил, что вертолет отклонился от требуемой высоты, пытаясь избежать столкновения с другим воздушным судном.
«
"Если они поднялись слишком высоко, есть вероятность, что на той траектории они могли столкнуться с воздушным судном", - сказал он, отметив, что это лишь один из возможных сценариев авиакатастрофы.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета – три человека.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
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В миреСШАДональд ТрампРональд РейганAmerican AirlinesСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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