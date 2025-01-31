https://ria.ru/20250131/pilot-1996717263.html

Пилот-трансгендер заявил, что не причастен к авиакатастрофе в США

Пилот-трансгендер заявил, что не причастен к авиакатастрофе в США - РИА Новости, 31.01.2025

Пилот-трансгендер заявил, что не причастен к авиакатастрофе в США

Пилот-трансгендер Джо Эллис опроверг слухи, что он управлял вертолётом Black Hawk, столкнувшимся с самолётом в США, сообщает американское издание Newsweek. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T20:24:00+03:00

2025-01-31T20:24:00+03:00

2025-01-31T23:59:00+03:00

в мире

ирак

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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

дональд трамп

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Пилот-трансгендер Джо Эллис опроверг слухи, что он управлял вертолётом Black Hawk, столкнувшимся с самолётом в США, сообщает американское издание Newsweek."В Интернете творится какое-то безумие, и меня называют одним из пилотов, виновных в крушении самолета в Вашингтоне", — приводит издание его цитату из соцсетей.По данным Newsweek, Эллис является старшим уорент-офицером и пилотом вертолета Black Hawk, служил в зонах боевых действий в Ираке и других операциях США за рубежом.Ранее телеканал ABC сообщал, что военным вертолетом, столкнувшимся с пассажирским лайнером American Airlines, управляла женщина-пилот с 500 часами налета.В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека.Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.

https://ria.ru/20250131/vertolet-1996649336.html

https://ria.ru/20250131/piloty-1996634583.html

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