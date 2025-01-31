Пилот-трансгендер заявил, что не причастен к авиакатастрофе в США
Пилот-трасгендер Эллис заявил, что не причастен к авиакатастрофе в США
© AP Photo / U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor BaconОбломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
© AP Photo / U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor Bacon
Обломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Пилот-трансгендер Джо Эллис опроверг слухи, что он управлял вертолётом Black Hawk, столкнувшимся с самолётом в США, сообщает американское издание Newsweek.
© Фото : соцсетиДжо Эллис
© Фото : соцсети
Джо Эллис. Архивное фото
"В Интернете творится какое-то безумие, и меня называют одним из пилотов, виновных в крушении самолета в Вашингтоне", — приводит издание его цитату из соцсетей.
Ранее телеканал ABC сообщал, что военным вертолетом, столкнувшимся с пассажирским лайнером American Airlines, управляла женщина-пилот с 500 часами налета.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.