Рейтинг@Mail.ru
Пилот-трансгендер заявил, что не причастен к авиакатастрофе в США - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 31.01.2025 (обновлено: 23:59 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/pilot-1996717263.html
Пилот-трансгендер заявил, что не причастен к авиакатастрофе в США
Пилот-трансгендер заявил, что не причастен к авиакатастрофе в США - РИА Новости, 31.01.2025
Пилот-трансгендер заявил, что не причастен к авиакатастрофе в США
Пилот-трансгендер Джо Эллис опроверг слухи, что он управлял вертолётом Black Hawk, столкнувшимся с самолётом в США, сообщает американское издание Newsweek. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T20:24:00+03:00
2025-01-31T23:59:00+03:00
в мире
ирак
вашингтон (штат)
рональд рейган
american airlines
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996667715_680:431:3064:1772_1920x0_80_0_0_dca876975a15fb0bc600498036fa2b75.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Пилот-трансгендер Джо Эллис опроверг слухи, что он управлял вертолётом Black Hawk, столкнувшимся с самолётом в США, сообщает американское издание Newsweek."В Интернете творится какое-то безумие, и меня называют одним из пилотов, виновных в крушении самолета в Вашингтоне", — приводит издание его цитату из соцсетей.По данным Newsweek, Эллис является старшим уорент-офицером и пилотом вертолета Black Hawk, служил в зонах боевых действий в Ираке и других операциях США за рубежом.Ранее телеканал ABC сообщал, что военным вертолетом, столкнувшимся с пассажирским лайнером American Airlines, управляла женщина-пилот с 500 часами налета.В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека.Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
https://ria.ru/20250131/vertolet-1996649336.html
https://ria.ru/20250131/piloty-1996634583.html
ирак
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996667715_335:0:3064:2047_1920x0_80_0_0_8dee85c09750f9876f0a7dc979b2b6d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, вашингтон (штат), рональд рейган, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, дональд трамп, сша
В мире, Ирак, Вашингтон (штат), Рональд Рейган, American Airlines, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, Дональд Трамп, США
Пилот-трансгендер заявил, что не причастен к авиакатастрофе в США

Пилот-трасгендер Эллис заявил, что не причастен к авиакатастрофе в США

© AP Photo / U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor BaconОбломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
Обломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor Bacon
Обломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Пилот-трансгендер Джо Эллис опроверг слухи, что он управлял вертолётом Black Hawk, столкнувшимся с самолётом в США, сообщает американское издание Newsweek.
© Фото : соцсетиДжо Эллис
Джо Эллис - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : соцсети
Джо Эллис. Архивное фото
"В Интернете творится какое-то безумие, и меня называют одним из пилотов, виновных в крушении самолета в Вашингтоне", — приводит издание его цитату из соцсетей.
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Вертолетом Black Hawk, столкнувшимся с самолетом в США, управляла женщина
Вчера, 15:22
По данным Newsweek, Эллис является старшим уорент-офицером и пилотом вертолета Black Hawk, служил в зонах боевых действий в Ираке и других операциях США за рубежом.
Ранее телеканал ABC сообщал, что военным вертолетом, столкнувшимся с пассажирским лайнером American Airlines, управляла женщина-пилот с 500 часами налета.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Экипаж Black Hawk мог не увидеть пассажирский самолет, считает бывший пилот
Вчера, 14:40
 
В миреИракВашингтон (штат)Рональд РейганAmerican AirlinesСтолкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала