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Бывший инспектор Минтранса США озвучила новую версию авиакатастрофы - РИА Новости, 31.01.2025
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17:19 31.01.2025 (обновлено: 21:17 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/pilot-1996684868.html
Бывший инспектор Минтранса США озвучила новую версию авиакатастрофы
Бывший инспектор Минтранса США озвучила новую версию авиакатастрофы - РИА Новости, 31.01.2025
Бывший инспектор Минтранса США озвучила новую версию авиакатастрофы
Пилот вертолета, столкнувшегося с самолетом в небе над Вашингтоном, мог принять перемещавшийся в небе неизвестный источник света за самолет, который он должен... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T17:19:00+03:00
2025-01-31T21:17:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
рональд рейган
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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Пилот вертолета, столкнувшегося с самолетом в небе над Вашингтоном, мог принять перемещавшийся в небе неизвестный источник света за самолет, который он должен был отслеживать, заявила в интервью телеканалу CNN бывшая генеральный инспектор Министерства транспорта США Мэри Скьяво.Она прокомментировала одно из видео, на котором было запечатлено происшествие. Как отметила Скьяво, в районе посадки самолета был виден еще один источник яркого света, из-за чего экипаж вертолета, вероятно, отслеживал не тот самолет. &quot;Когда я впервые посмотрела это видео, я сфокусировалась на двигавшемся свете, а не на неподвижном, который на самом деле неподвижным не был. Вопрос просто в точке обзора. Есть опасения, что пилот вертолета мог сфокусироваться на более ярком, двигавшемся свете и принять его за самолет, который он должен был отслеживать&quot;, — приводит телеканал CNN ее слова.Также эксперт высказала мнение, что, возможно, вертолет находился на слишком большой высоте. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три человека.Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
https://ria.ru/20250131/vashington-1996637572.html
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в мире, сша, дональд трамп, рональд рейган, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Дональд Трамп, Рональд Рейган, American Airlines, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Бывший инспектор Минтранса США озвучила новую версию авиакатастрофы

Экс-глава Минтранса США Скьяво: пилот мог принять источник света за самолет

© AP Photo / Kevin WolfПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk над Вашингтоном, США
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk над Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Kevin Wolf
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk над Вашингтоном, США. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Пилот вертолета, столкнувшегося с самолетом в небе над Вашингтоном, мог принять перемещавшийся в небе неизвестный источник света за самолет, который он должен был отслеживать, заявила в интервью телеканалу CNN бывшая генеральный инспектор Министерства транспорта США Мэри Скьяво.
Она прокомментировала одно из видео, на котором было запечатлено происшествие. Как отметила Скьяво, в районе посадки самолета был виден еще один источник яркого света, из-за чего экипаж вертолета, вероятно, отслеживал не тот самолет.
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"Когда я впервые посмотрела это видео, я сфокусировалась на двигавшемся свете, а не на неподвижном, который на самом деле неподвижным не был. Вопрос просто в точке обзора. Есть опасения, что пилот вертолета мог сфокусироваться на более ярком, двигавшемся свете и принять его за самолет, который он должен был отслеживать", — приводит телеканал CNN ее слова.

Также эксперт высказала мнение, что, возможно, вертолет находился на слишком большой высоте.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три человека.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
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В миреСШАДональд ТрампРональд РейганAmerican AirlinesСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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