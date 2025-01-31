Бывший инспектор Минтранса США озвучила новую версию авиакатастрофы
Экс-глава Минтранса США Скьяво: пилот мог принять источник света за самолет
© AP Photo / Kevin WolfПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk над Вашингтоном, США
© AP Photo / Kevin Wolf
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk над Вашингтоном, США. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Пилот вертолета, столкнувшегося с самолетом в небе над Вашингтоном, мог принять перемещавшийся в небе неизвестный источник света за самолет, который он должен был отслеживать, заявила в интервью телеканалу CNN бывшая генеральный инспектор Министерства транспорта США Мэри Скьяво.
Она прокомментировала одно из видео, на котором было запечатлено происшествие. Как отметила Скьяво, в районе посадки самолета был виден еще один источник яркого света, из-за чего экипаж вертолета, вероятно, отслеживал не тот самолет.
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"Когда я впервые посмотрела это видео, я сфокусировалась на двигавшемся свете, а не на неподвижном, который на самом деле неподвижным не был. Вопрос просто в точке обзора. Есть опасения, что пилот вертолета мог сфокусироваться на более ярком, двигавшемся свете и принять его за самолет, который он должен был отслеживать", — приводит телеканал CNN ее слова.
Также эксперт высказала мнение, что, возможно, вертолет находился на слишком большой высоте.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три человека.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.