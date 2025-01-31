https://ria.ru/20250131/pilot-1996684868.html

Бывший инспектор Минтранса США озвучила новую версию авиакатастрофы

Бывший инспектор Минтранса США озвучила новую версию авиакатастрофы - РИА Новости, 31.01.2025

Бывший инспектор Минтранса США озвучила новую версию авиакатастрофы

Пилот вертолета, столкнувшегося с самолетом в небе над Вашингтоном, мог принять перемещавшийся в небе неизвестный источник света за самолет, который он должен... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T17:19:00+03:00

2025-01-31T17:19:00+03:00

2025-01-31T21:17:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

рональд рейган

american airlines

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Пилот вертолета, столкнувшегося с самолетом в небе над Вашингтоном, мог принять перемещавшийся в небе неизвестный источник света за самолет, который он должен был отслеживать, заявила в интервью телеканалу CNN бывшая генеральный инспектор Министерства транспорта США Мэри Скьяво.Она прокомментировала одно из видео, на котором было запечатлено происшествие. Как отметила Скьяво, в районе посадки самолета был виден еще один источник яркого света, из-за чего экипаж вертолета, вероятно, отслеживал не тот самолет. "Когда я впервые посмотрела это видео, я сфокусировалась на двигавшемся свете, а не на неподвижном, который на самом деле неподвижным не был. Вопрос просто в точке обзора. Есть опасения, что пилот вертолета мог сфокусироваться на более ярком, двигавшемся свете и принять его за самолет, который он должен был отслеживать", — приводит телеканал CNN ее слова.Также эксперт высказала мнение, что, возможно, вертолет находился на слишком большой высоте. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три человека.Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.

https://ria.ru/20250131/vashington-1996637572.html

https://ria.ru/20250131/aviakatastrofa-1996589535.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп, рональд рейган, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном