Пилот рассказал об устаревших технологиях в аэропорту имени Рейгана
Пилот Селинбергер: в аэропорту Рейгана используются устаревшие технологии
© Фото : U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor BaconМесто крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
© Фото : U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor Bacon
Место крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Посадивший в 2009 году самолет "Аэробус-320" в воды реки Гудзон после столкновения со стаей гусей пилот Чесли Селинбергер, рассказал, что в столичном аэропорту имени Рейгана в США, возле которого в ночь на четверг столкнулись гражданский самолет и военный вертолет, используются устаревшие технологии.
В интервью газете New York Times Селинбергер рассказал, что для работы в аэропорту имени Рейгана пилоты должны пройти дополнительную подготовку, поскольку эта воздушная гавань отличается высокой интенсивностью трафика и короткими взлетно-посадочными полосами. Как говорится в материале издания, аэропорт считается одним из самых сложных в США для пилотов, он был построен в конце 1930-х годов.
"Он не сильно изменился с тех пор. Конечно, мы добавили там технологии. Но многие технологии уже устарели", - заявил Селинбергер.
По его словам, избежать столкновения с вертолетом экипажу самолета помешали два фактора - темное время суток и снижение над водой.
"В ночное время способность увидеть другие воздушные суда меняется. По сути, всё, что ты можешь, - это лишь увидеть их огни... Ночью всё сложнее", - отметил Селинбергер.
Селинбергер, служивший с 1973 по 1980 годы в ВВС США, в 2009 году был командиром экипажа "Аэробуса", столкнувшегося с птицами, он спас жизни 150 пассажиров и четырех членов экипажа.
В ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. На борту самолета было 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три члена экипажа.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
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