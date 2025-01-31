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Пилот рассказал об устаревших технологиях в аэропорту имени Рейгана - РИА Новости, 31.01.2025
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10:56 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/pilot-1996557327.html
Пилот рассказал об устаревших технологиях в аэропорту имени Рейгана
Пилот рассказал об устаревших технологиях в аэропорту имени Рейгана - РИА Новости, 31.01.2025
Пилот рассказал об устаревших технологиях в аэропорту имени Рейгана
Посадивший в 2009 году самолет "Аэробус-320" в воды реки Гудзон после столкновения со стаей гусей пилот Чесли Селинбергер, рассказал, что в столичном аэропорту... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T10:56:00+03:00
2025-01-31T10:56:00+03:00
в мире
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дональд трамп
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Посадивший в 2009 году самолет "Аэробус-320" в воды реки Гудзон после столкновения со стаей гусей пилот Чесли Селинбергер, рассказал, что в столичном аэропорту имени Рейгана в США, возле которого в ночь на четверг столкнулись гражданский самолет и военный вертолет, используются устаревшие технологии. В интервью газете New York Times Селинбергер рассказал, что для работы в аэропорту имени Рейгана пилоты должны пройти дополнительную подготовку, поскольку эта воздушная гавань отличается высокой интенсивностью трафика и короткими взлетно-посадочными полосами. Как говорится в материале издания, аэропорт считается одним из самых сложных в США для пилотов, он был построен в конце 1930-х годов. "Он не сильно изменился с тех пор. Конечно, мы добавили там технологии. Но многие технологии уже устарели", - заявил Селинбергер. По его словам, избежать столкновения с вертолетом экипажу самолета помешали два фактора - темное время суток и снижение над водой. "В ночное время способность увидеть другие воздушные суда меняется. По сути, всё, что ты можешь, - это лишь увидеть их огни... Ночью всё сложнее", - отметил Селинбергер. Селинбергер, служивший с 1973 по 1980 годы в ВВС США, в 2009 году был командиром экипажа "Аэробуса", столкнувшегося с птицами, он спас жизни 150 пассажиров и четырех членов экипажа. В ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. На борту самолета было 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три члена экипажа. Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
https://ria.ru/20250130/vashington-1996299576.html
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в мире, сша, дональд трамп, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Дональд Трамп, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Пилот рассказал об устаревших технологиях в аэропорту имени Рейгана

Пилот Селинбергер: в аэропорту Рейгана используются устаревшие технологии

© Фото : U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor BaconМесто крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
Место крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor Bacon
Место крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Посадивший в 2009 году самолет "Аэробус-320" в воды реки Гудзон после столкновения со стаей гусей пилот Чесли Селинбергер, рассказал, что в столичном аэропорту имени Рейгана в США, возле которого в ночь на четверг столкнулись гражданский самолет и военный вертолет, используются устаревшие технологии.
В интервью газете New York Times Селинбергер рассказал, что для работы в аэропорту имени Рейгана пилоты должны пройти дополнительную подготовку, поскольку эта воздушная гавань отличается высокой интенсивностью трафика и короткими взлетно-посадочными полосами. Как говорится в материале издания, аэропорт считается одним из самых сложных в США для пилотов, он был построен в конце 1930-х годов.
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"Он не сильно изменился с тех пор. Конечно, мы добавили там технологии. Но многие технологии уже устарели", - заявил Селинбергер.
По его словам, избежать столкновения с вертолетом экипажу самолета помешали два фактора - темное время суток и снижение над водой.
"В ночное время способность увидеть другие воздушные суда меняется. По сути, всё, что ты можешь, - это лишь увидеть их огни... Ночью всё сложнее", - отметил Селинбергер.
Селинбергер, служивший с 1973 по 1980 годы в ВВС США, в 2009 году был командиром экипажа "Аэробуса", столкнувшегося с птицами, он спас жизни 150 пассажиров и четырех членов экипажа.
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В ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. На борту самолета было 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три члена экипажа.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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