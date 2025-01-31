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Песков раскритиковал слова чешского сенатора о блокаде Ленинграда - РИА Новости, 31.01.2025
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13:07 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/peskov-1996601477.html
Песков раскритиковал слова чешского сенатора о блокаде Ленинграда
Песков раскритиковал слова чешского сенатора о блокаде Ленинграда - РИА Новости, 31.01.2025
Песков раскритиковал слова чешского сенатора о блокаде Ленинграда
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления в Чехии по поводу празднования годовщины снятия блокады Ленинграда, отметил, что есть много... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T13:07:00+03:00
2025-01-31T13:07:00+03:00
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россия
чехия
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мирослава немцова
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления в Чехии по поводу празднования годовщины снятия блокады Ленинграда, отметил, что есть много горячих голов, которые не понимают, что говорят. Журналист спросил Пескова, как восприняли в Кремле заявление чешского сенатора Мирославы Немцовой в соцсети X о том, что Россия должна не праздновать годовщину снятия блокады Ленинграда, а вновь испытать подобное. Чешский политик добавила при этом, что нужно ужесточить антироссийские санкции. "Много, много так называемых горячих голов, которые, наверное, сами не понимают, что говорят. Не думаю, что нужно обращать на них внимание, хотя это говорит о том, что да, по-прежнему среди политиков, в том числе и Чехии, очень много таких русофобов, наверное, состояние которых граничит с безумием", - ответил Песков. Ранее СМИ сообщали, что Немцова призвала на своей странице в соцсети X повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а затем удалила пост,
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ленинград, россия, чехия, дмитрий песков, мирослава немцова, в мире
Ленинград, Россия, Чехия, Дмитрий Песков, Мирослава Немцова, В мире
Песков раскритиковал слова чешского сенатора о блокаде Ленинграда

Песков: в Чехии есть много горячих голов, которые не понимают, что говорят

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления в Чехии по поводу празднования годовщины снятия блокады Ленинграда, отметил, что есть много горячих голов, которые не понимают, что говорят.
Журналист спросил Пескова, как восприняли в Кремле заявление чешского сенатора Мирославы Немцовой в соцсети X о том, что Россия должна не праздновать годовщину снятия блокады Ленинграда, а вновь испытать подобное. Чешский политик добавила при этом, что нужно ужесточить антироссийские санкции.
"Много, много так называемых горячих голов, которые, наверное, сами не понимают, что говорят. Не думаю, что нужно обращать на них внимание, хотя это говорит о том, что да, по-прежнему среди политиков, в том числе и Чехии, очень много таких русофобов, наверное, состояние которых граничит с безумием", - ответил Песков.
Ранее СМИ сообщали, что Немцова призвала на своей странице в соцсети X повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а затем удалила пост,
После налета вражеской авиации на улицах блокадного Ленинграда - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В Германии призвали признать блокаду Ленинграда актом геноцида
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