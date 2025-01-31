https://ria.ru/20250131/peskov-1996596307.html

В БРИКС не обсуждают создание общей валюты, заявил Песков

В БРИКС не обсуждают создание общей валюты, заявил Песков - РИА Новости, 31.01.2025

В БРИКС не обсуждают создание общей валюты, заявил Песков

БРИКС не ведёт обсуждений вопроса о создании общей валюты, идет речь о создании новых инвестиционных платформ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T12:53:00+03:00

2025-01-31T12:53:00+03:00

2025-01-31T12:53:00+03:00

экономика

сша

дмитрий песков

дональд трамп

брикс

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. БРИКС не ведёт обсуждений вопроса о создании общей валюты, идет речь о создании новых инвестиционных платформ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны БРИКС не должны пытаться создать собственную валюту или поддерживать любую другую в качестве замены американского доллара в международной торговле, пригрозив в противном случае введением стопроцентных пошлин. "Здесь надо напомнить слова нашего президента, которые для нас всё-таки являются гораздо более важными и значимыми. Дело в том, что в БРИКС не ведется речи о создании общей валюты и не велось. В БРИКС говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят совместно осуществлять инвестиции в третьи страны", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, могут ли подобные угрозы повлиять на настрой БРИКС на расширение расчетов в нацвалютах и может ли США требовать от БРИКС обязательства не создавать новую валюту.

https://ria.ru/20241202/dollar-1986843296.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, дмитрий песков, дональд трамп, брикс