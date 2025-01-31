https://ria.ru/20250131/peskov-1996596307.html
В БРИКС не обсуждают создание общей валюты, заявил Песков
В БРИКС не обсуждают создание общей валюты, заявил Песков - РИА Новости, 31.01.2025
В БРИКС не обсуждают создание общей валюты, заявил Песков
БРИКС не ведёт обсуждений вопроса о создании общей валюты, идет речь о создании новых инвестиционных платформ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:53:00+03:00
2025-01-31T12:53:00+03:00
2025-01-31T12:53:00+03:00
экономика
сша
дмитрий песков
дональд трамп
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. БРИКС не ведёт обсуждений вопроса о создании общей валюты, идет речь о создании новых инвестиционных платформ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны БРИКС не должны пытаться создать собственную валюту или поддерживать любую другую в качестве замены американского доллара в международной торговле, пригрозив в противном случае введением стопроцентных пошлин. "Здесь надо напомнить слова нашего президента, которые для нас всё-таки являются гораздо более важными и значимыми. Дело в том, что в БРИКС не ведется речи о создании общей валюты и не велось. В БРИКС говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят совместно осуществлять инвестиции в третьи страны", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, могут ли подобные угрозы повлиять на настрой БРИКС на расширение расчетов в нацвалютах и может ли США требовать от БРИКС обязательства не создавать новую валюту.
https://ria.ru/20241202/dollar-1986843296.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, дмитрий песков, дональд трамп, брикс
Экономика, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, БРИКС
В БРИКС не обсуждают создание общей валюты, заявил Песков
Песков: в БРИКС не обсуждают общую валюту, речь идет об инвестплатформах