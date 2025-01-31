Рейтинг@Mail.ru
В БРИКС не обсуждают создание общей валюты, заявил Песков - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/peskov-1996596307.html
В БРИКС не обсуждают создание общей валюты, заявил Песков
В БРИКС не обсуждают создание общей валюты, заявил Песков - РИА Новости, 31.01.2025
В БРИКС не обсуждают создание общей валюты, заявил Песков
БРИКС не ведёт обсуждений вопроса о создании общей валюты, идет речь о создании новых инвестиционных платформ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:53:00+03:00
2025-01-31T12:53:00+03:00
экономика
сша
дмитрий песков
дональд трамп
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. БРИКС не ведёт обсуждений вопроса о создании общей валюты, идет речь о создании новых инвестиционных платформ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны БРИКС не должны пытаться создать собственную валюту или поддерживать любую другую в качестве замены американского доллара в международной торговле, пригрозив в противном случае введением стопроцентных пошлин. "Здесь надо напомнить слова нашего президента, которые для нас всё-таки являются гораздо более важными и значимыми. Дело в том, что в БРИКС не ведется речи о создании общей валюты и не велось. В БРИКС говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят совместно осуществлять инвестиции в третьи страны", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, могут ли подобные угрозы повлиять на настрой БРИКС на расширение расчетов в нацвалютах и может ли США требовать от БРИКС обязательства не создавать новую валюту.
https://ria.ru/20241202/dollar-1986843296.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, дмитрий песков, дональд трамп, брикс
Экономика, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, БРИКС
В БРИКС не обсуждают создание общей валюты, заявил Песков

Песков: в БРИКС не обсуждают общую валюту, речь идет об инвестплатформах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. БРИКС не ведёт обсуждений вопроса о создании общей валюты, идет речь о создании новых инвестиционных платформ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны БРИКС не должны пытаться создать собственную валюту или поддерживать любую другую в качестве замены американского доллара в международной торговле, пригрозив в противном случае введением стопроцентных пошлин.
"Здесь надо напомнить слова нашего президента, которые для нас всё-таки являются гораздо более важными и значимыми. Дело в том, что в БРИКС не ведется речи о создании общей валюты и не велось. В БРИКС говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят совместно осуществлять инвестиции в третьи страны", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, могут ли подобные угрозы повлиять на настрой БРИКС на расширение расчетов в нацвалютах и может ли США требовать от БРИКС обязательства не создавать новую валюту.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В Кремле ответили на угрозу Трампа в адрес стран БРИКС
2 декабря 2024, 12:37
 
ЭкономикаСШАДмитрий ПесковДональд ТрампБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала