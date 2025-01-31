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Кремль ответил на сообщения о якобы покинувших Курскую область военных КНДР - РИА Новости, 31.01.2025
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12:51 31.01.2025 (обновлено: 14:13 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/peskov-1996595736.html
Кремль ответил на сообщения о якобы покинувших Курскую область военных КНДР
Кремль ответил на сообщения о якобы покинувших Курскую область военных КНДР - РИА Новости, 31.01.2025
Кремль ответил на сообщения о якобы покинувших Курскую область военных КНДР
По теме о том, что северокорейские военные якобы находились в Курской области, много рассуждений, в том числе искажающих действительность, заявил... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:51:00+03:00
2025-01-31T14:13:00+03:00
дмитрий песков
курская область
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. По теме о том, что северокорейские военные якобы находились в Курской области, много рассуждений, в том числе искажающих действительность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Никак (не можем прокомментировать - ред.). Там много разных рассуждений, и правильных, и неправильных, и завиральных, и с искажением действительности, поэтому каждый раз это комментировать, наверное, не пристало. Мы не будем этого делать", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию газеты New York Times о якобы находившихся в Курской области военных из КНДР.
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курская область
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дмитрий песков, курская область, россия
Дмитрий Песков, Курская область, Россия
Кремль ответил на сообщения о якобы покинувших Курскую область военных КНДР

Песков не стал комментировать статью о покинувших Курскую область военных КНДР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. По теме о том, что северокорейские военные якобы находились в Курской области, много рассуждений, в том числе искажающих действительность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Никак (не можем прокомментировать - ред.). Там много разных рассуждений, и правильных, и неправильных, и завиральных, и с искажением действительности, поэтому каждый раз это комментировать, наверное, не пристало. Мы не будем этого делать", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию газеты New York Times о якобы находившихся в Курской области военных из КНДР.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Россия продолжит говорить о преступлениях в Курской области, заявил Песков
Вчера, 12:50
 
Дмитрий ПесковКурская областьРоссия
 
 
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