https://ria.ru/20250131/peskov-1996595736.html

Кремль ответил на сообщения о якобы покинувших Курскую область военных КНДР

Кремль ответил на сообщения о якобы покинувших Курскую область военных КНДР - РИА Новости, 31.01.2025

Кремль ответил на сообщения о якобы покинувших Курскую область военных КНДР

По теме о том, что северокорейские военные якобы находились в Курской области, много рассуждений, в том числе искажающих действительность, заявил... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T12:51:00+03:00

2025-01-31T12:51:00+03:00

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дмитрий песков

курская область

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. По теме о том, что северокорейские военные якобы находились в Курской области, много рассуждений, в том числе искажающих действительность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Никак (не можем прокомментировать - ред.). Там много разных рассуждений, и правильных, и неправильных, и завиральных, и с искажением действительности, поэтому каждый раз это комментировать, наверное, не пристало. Мы не будем этого делать", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию газеты New York Times о якобы находившихся в Курской области военных из КНДР.

https://ria.ru/20250131/vsu-1996595632.html

курская область

россия

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2025

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дмитрий песков, курская область, россия