https://ria.ru/20250131/perm-1996698887.html

В Перми задержали владельца кафе, где отравились более 30 человек

В Перми задержали владельца кафе, где отравились более 30 человек - РИА Новости, 31.01.2025

В Перми задержали владельца кафе, где отравились более 30 человек

Правоохранители задержали владельца кафе Shaurma-kosmos в пермском Кунгуре, где отравились более 30 человек, сообщает региональное управление СКР. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T18:21:00+03:00

2025-01-31T18:21:00+03:00

2025-01-31T18:27:00+03:00

происшествия

кунгур

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ПЕРМЬ, 31 янв - РИА Новости. Правоохранители задержали владельца кафе Shaurma-kosmos в пермском Кунгуре, где отравились более 30 человек, сообщает региональное управление СКР. Ранее СК возбудил дело о небезопасных услугах после "не единичных" обращений в больницу в Кунгуре клиентов кафе Shaurma-kosmos на улице Коммуны. По данным краевого минздрава, медпомощь потребовалась 32 жителям, в том числе 13 детям. При этом 29 человек, в том числе 11 детей, были госпитализированы. "В Кунгуре по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержан собственник кафе", - говорит в сообщении. Из информации ведомства следует, что дело расследуется по двум статьям, вторая - нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ). Следователи установили, что к совершению указанных преступлений причастен владелец кафе в Кунгуре: продукцией данного заведения отравились жители города. "В настоящее время подозреваемый задержан, произведен его допрос, следователями готовится ходатайство перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в управлении. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение.

https://ria.ru/20250117/sanatoriy-1994115867.html

https://ria.ru/20250108/otravlenie-1992798618.html

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происшествия, кунгур, россия, следственный комитет россии (ск рф), пермь