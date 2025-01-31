Рейтинг@Mail.ru
Пентагон засекретил имя одного военного из врезавшегося в лайнер вертолета - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:41 31.01.2025 (обновлено: 23:29 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/pentagon-1996729992.html
Пентагон засекретил имя одного военного из врезавшегося в лайнер вертолета
Пентагон засекретил имя одного военного из врезавшегося в лайнер вертолета - РИА Новости, 31.01.2025
Пентагон засекретил имя одного военного из врезавшегося в лайнер вертолета
Министерство обороны США опубликовало имена только двух членов экипажа военного вертолета, который врезался в самолет в небе над Вашингтоном, сохранив в тайне... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T22:41:00+03:00
2025-01-31T23:29:00+03:00
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
в мире
сша
джорджия
дональд трамп
рональд рейган
american airlines
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996449291_0:243:2331:1554_1920x0_80_0_0_84953673b79f0497cbd682dde7827c98.jpg
ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Министерство обороны США опубликовало имена только двух членов экипажа военного вертолета, который врезался в самолет в небе над Вашингтоном, сохранив в тайне имя третьего по требованию семьи."По требованию семьи имя третьего солдата в настоящее время не будет разглашаться", — отметили в американском военном ведомстве.Как следует из опубликованного списка, в экипаж вертолета входили сержант Райан Остин О'Хара, 28 лет, из штата Джорджия. Он считается погибшим. Кроме того, в машине находился старшина Эндрю Лойд Ивс, 39 лет, из Мэриленда. Его останки до сих пор не были обнаружены.В ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. На борту самолета были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три члена экипажа. Никто не выжил.Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе россияне. Глава Белого дома выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в Соединенных Штатах за 15 лет.
https://ria.ru/20250131/pilot-1996717263.html
https://ria.ru/20250131/dispetcher-1996730864.html
сша
джорджия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996449291_138:0:2210:1554_1920x0_80_0_0_9a00a694cedf0e030e52e226fd7c0d8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире, сша, джорджия, дональд трамп, рональд рейган, american airlines
Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, В мире, США, Джорджия, Дональд Трамп, Рональд Рейган, American Airlines
Пентагон засекретил имя одного военного из врезавшегося в лайнер вертолета

Пентагон сохранил в тайне имя члена экипажа разбившегося в Вашингтоне вертолета

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПоисково-спасательные работы на месте крушения самолета на реке Потомак
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета на реке Потомак - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета на реке Потомак
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Министерство обороны США опубликовало имена только двух членов экипажа военного вертолета, который врезался в самолет в небе над Вашингтоном, сохранив в тайне имя третьего по требованию семьи.
"По требованию семьи имя третьего солдата в настоящее время не будет разглашаться", — отметили в американском военном ведомстве.
Обломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Пилот-трансгендер заявил, что не причастен к авиакатастрофе в США
Вчера, 20:24
Как следует из опубликованного списка, в экипаж вертолета входили сержант Райан Остин О'Хара, 28 лет, из штата Джорджия. Он считается погибшим. Кроме того, в машине находился старшина Эндрю Лойд Ивс, 39 лет, из Мэриленда. Его останки до сих пор не были обнаружены.
В ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. На борту самолета были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три члена экипажа. Никто не выжил.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе россияне. Глава Белого дома выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в Соединенных Штатах за 15 лет.
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
NBC: за столкнувшимися в США самолетом и вертолетом следил один диспетчер
Вчера, 22:52
 
Столкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономВ миреСШАДжорджияДональд ТрампРональд РейганAmerican Airlines
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала