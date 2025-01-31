https://ria.ru/20250131/pentagon-1996729992.html

Пентагон засекретил имя одного военного из врезавшегося в лайнер вертолета

Пентагон засекретил имя одного военного из врезавшегося в лайнер вертолета - РИА Новости, 31.01.2025

Пентагон засекретил имя одного военного из врезавшегося в лайнер вертолета

Министерство обороны США опубликовало имена только двух членов экипажа военного вертолета, который врезался в самолет в небе над Вашингтоном, сохранив в тайне... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T22:41:00+03:00

2025-01-31T22:41:00+03:00

2025-01-31T23:29:00+03:00

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

в мире

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дональд трамп

рональд рейган

american airlines

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ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Министерство обороны США опубликовало имена только двух членов экипажа военного вертолета, который врезался в самолет в небе над Вашингтоном, сохранив в тайне имя третьего по требованию семьи."По требованию семьи имя третьего солдата в настоящее время не будет разглашаться", — отметили в американском военном ведомстве.Как следует из опубликованного списка, в экипаж вертолета входили сержант Райан Остин О'Хара, 28 лет, из штата Джорджия. Он считается погибшим. Кроме того, в машине находился старшина Эндрю Лойд Ивс, 39 лет, из Мэриленда. Его останки до сих пор не были обнаружены.В ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. На борту самолета были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три члена экипажа. Никто не выжил.Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе россияне. Глава Белого дома выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в Соединенных Штатах за 15 лет.

https://ria.ru/20250131/pilot-1996717263.html

https://ria.ru/20250131/dispetcher-1996730864.html

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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире, сша, джорджия, дональд трамп, рональд рейган, american airlines