https://ria.ru/20250131/pentagon-1996558692.html

В Пентагоне создадут спецгруппу по искоренению политики разнообразия

В Пентагоне создадут спецгруппу по искоренению политики разнообразия - РИА Новости, 31.01.2025

В Пентагоне создадут спецгруппу по искоренению политики разнообразия

Министр обороны США Пит Хегсет создает специальную группу, которая призвана работать над искоренением политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI)... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T11:01:00+03:00

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2025-01-31T11:01:00+03:00

в мире

сша

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дональд трамп

министерство обороны сша

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет создает специальную группу, которая призвана работать над искоренением политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) внутри ведомства, сообщает издание Defense One со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении служебную записку. "Министр обороны Пит Хегсет создает целевую группу для поддержки своего главного приоритета в работе министерства. В этом случае речь идет об искоренении политики, обучения и подготовки, которые связаны с усилиями по обеспечению многообразия, равенства и инклюзивности", - говорится в материале издания. Отмечается, что спецгруппа под названием "Восстановление боевых сил Америки" должна обеспечить "равные возможности на основе заслуг, а не цвета кожи". Одна из целей работы спецгруппы, как сообщается, направлена на то, чтобы в министерстве не рассматривали "пол, расу или этническую принадлежность при рассмотрении кандидатур на повышение, руководящие должности или спецзадание". Кроме того, в ведомстве намерены ликвидировать "квоты, задачи и цели", которые касаются формирования персонала по половому, расовому или этническому признаку. Отмечается, что целевая группа должна будет также положить конец обучению политике разнообразия, равенства и инклюзивности, критической расовой теории и гендерной идеологии в ведомстве, а также военных учебных заведениях. Ранее президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика инклюзивности может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Он призвал подчиненных поощрять и частный сектор отказываться от политики DEI.

https://ria.ru/20250131/ssha-1995928937.html

https://ria.ru/20250129/tramp-1996218649.html

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в мире, сша, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша