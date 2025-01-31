В Пентагоне создадут спецгруппу по искоренению политики разнообразия
Defense One: в Пентагоне создадут группу по искоренению политики разнообразия
© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет создает специальную группу, которая призвана работать над искоренением политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) внутри ведомства, сообщает издание Defense One со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении служебную записку.
"Министр обороны Пит Хегсет создает целевую группу для поддержки своего главного приоритета в работе министерства. В этом случае речь идет об искоренении политики, обучения и подготовки, которые связаны с усилиями по обеспечению многообразия, равенства и инклюзивности", - говорится в материале издания.
Отмечается, что спецгруппа под названием "Восстановление боевых сил Америки" должна обеспечить "равные возможности на основе заслуг, а не цвета кожи".
Одна из целей работы спецгруппы, как сообщается, направлена на то, чтобы в министерстве не рассматривали "пол, расу или этническую принадлежность при рассмотрении кандидатур на повышение, руководящие должности или спецзадание". Кроме того, в ведомстве намерены ликвидировать "квоты, задачи и цели", которые касаются формирования персонала по половому, расовому или этническому признаку.
Отмечается, что целевая группа должна будет также положить конец обучению политике разнообразия, равенства и инклюзивности, критической расовой теории и гендерной идеологии в ведомстве, а также военных учебных заведениях.
Ранее президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика инклюзивности может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Он призвал подчиненных поощрять и частный сектор отказываться от политики DEI.
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