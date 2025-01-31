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Россиянам рассказали, как увеличатся пенсии после доиндексации - РИА Новости, 31.01.2025
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02:48 31.01.2025 (обновлено: 03:01 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/pensii-1996517268.html
Россиянам рассказали, как увеличатся пенсии после доиндексации
Россиянам рассказали, как увеличатся пенсии после доиндексации - РИА Новости, 31.01.2025
Россиянам рассказали, как увеличатся пенсии после доиндексации
Размер средней пенсии в России увеличится на 2,1 тысячи рублей после индексации выплат на уровень фактической инфляции по итогам прошлого года, рассказал РИА... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T02:48:00+03:00
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россия
владимир путин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Размер средней пенсии в России увеличится на 2,1 тысячи рублей после индексации выплат на уровень фактической инфляции по итогам прошлого года, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. "Индексация страховых пенсий с начала 2025 года составит не 7,3%, как предполагалось, а 9,5%... В итоге средний размер страховых пенсий составит порядка 24550 рублей, а не 24059 рублей, как предполагалось ранее. В конце 2024 года средняя страховая пенсия составляла 22,4 тысячи рублей, так что рост составит порядка 2100 рублей", - сказал Ляшок. Он отметил, что для учета недоиндексации пенсий в январе, в феврале пенсионерам сделают специальную доплату. Согласно данным Росстата, по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,5%. При этом с 1 января страховые пенсии уже были увеличены на прогнозный уровень инфляции в 7,3%. По поручению президента РФ Владимира Путина пенсии в стране будут дополнительно увеличены до уровня фактической инфляции.
https://ria.ru/20250129/pensii-1996042290.html
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россия, владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Россиянам рассказали, как увеличатся пенсии после доиндексации

Экономист Ляшок: средние пенсии после доиндексации вырастут на две тысячи рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Размер средней пенсии в России увеличится на 2,1 тысячи рублей после индексации выплат на уровень фактической инфляции по итогам прошлого года, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
"Индексация страховых пенсий с начала 2025 года составит не 7,3%, как предполагалось, а 9,5%... В итоге средний размер страховых пенсий составит порядка 24550 рублей, а не 24059 рублей, как предполагалось ранее. В конце 2024 года средняя страховая пенсия составляла 22,4 тысячи рублей, так что рост составит порядка 2100 рублей", - сказал Ляшок.
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Он отметил, что для учета недоиндексации пенсий в январе, в феврале пенсионерам сделают специальную доплату.
Согласно данным Росстата, по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,5%. При этом с 1 января страховые пенсии уже были увеличены на прогнозный уровень инфляции в 7,3%. По поручению президента РФ Владимира Путина пенсии в стране будут дополнительно увеличены до уровня фактической инфляции.
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РоссияВладимир ПутинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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