https://ria.ru/20250131/passazhiropotok-1996543807.html

Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2024 году вырос почти на 6%

Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2024 году вырос почти на 6% - РИА Новости, 31.01.2025

Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2024 году вырос почти на 6%

Пассажиропоток российских авиакомпаний в прошлом году вырос почти на 6%, до 111,7 миллиона человек, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T09:57:00+03:00

2025-01-31T09:57:00+03:00

2025-01-31T10:38:00+03:00

туризм

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пассажиропоток российских авиакомпаний в прошлом году вырос почти на 6%, до 111,7 миллиона человек, сообщил Минтранс РФ. "Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2024 году вырос почти на 6%. По данным Росавиации авиаперелетами воспользовались 111,7 миллиона человек. На внутренних рейсах перевезено 84,7 миллиона пассажиров (рост на 2%), на международных - 27 миллионов человек (рост на 20,1%)", - сообщил Минтранс.В десятку крупнейших перевозчиков вошли "Аэрофлот", "Победа", S7 Airlines ("Сибирь"), "Россия", "Уральские авиалинии", Utair, Nordwind ("Северный Ветер"), Smartavia, Red Wings и "Азимут". Суммарно за год они перевезли 97,2 миллиона человек. Рост показателя составил 6,9% относительно 2023 года.Министр транспорта РФ Роман Старовойт, слова которого приводит министерство, отметил, что воздушный транспорт продолжает стабильно выполнять свою стратегическую роль в интересах развития России."Несмотря на внешнее санкционное давление, результаты авиаперевозок перекрыли уровень 2021 года. Минтранс и Росавиация продолжают выполнять поставленные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным задачи по увеличению авиационной подвижности наших граждан, удобному и доступному приобретению билетов пассажирами, обновлению аэропортовой инфраструктуры. Отдельное внимание на постоянной основе уделяется обеспечению безопасности авиаперевозок", - процитированы слова министра.

https://ria.ru/20250116/aeroflot-1993987602.html

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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот