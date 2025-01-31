https://ria.ru/20250131/passazhiropotok-1996543807.html
Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2024 году вырос почти на 6%
Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2024 году вырос почти на 6% - РИА Новости, 31.01.2025
Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2024 году вырос почти на 6%
Пассажиропоток российских авиакомпаний в прошлом году вырос почти на 6%, до 111,7 миллиона человек, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T09:57:00+03:00
2025-01-31T09:57:00+03:00
2025-01-31T10:38:00+03:00
туризм
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871295988_0:343:3032:2048_1920x0_80_0_0_21b56e034d2d48f66c7ae41902df3eae.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пассажиропоток российских авиакомпаний в прошлом году вырос почти на 6%, до 111,7 миллиона человек, сообщил Минтранс РФ. "Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2024 году вырос почти на 6%. По данным Росавиации авиаперелетами воспользовались 111,7 миллиона человек. На внутренних рейсах перевезено 84,7 миллиона пассажиров (рост на 2%), на международных - 27 миллионов человек (рост на 20,1%)", - сообщил Минтранс.В десятку крупнейших перевозчиков вошли "Аэрофлот", "Победа", S7 Airlines ("Сибирь"), "Россия", "Уральские авиалинии", Utair, Nordwind ("Северный Ветер"), Smartavia, Red Wings и "Азимут". Суммарно за год они перевезли 97,2 миллиона человек. Рост показателя составил 6,9% относительно 2023 года.Министр транспорта РФ Роман Старовойт, слова которого приводит министерство, отметил, что воздушный транспорт продолжает стабильно выполнять свою стратегическую роль в интересах развития России."Несмотря на внешнее санкционное давление, результаты авиаперевозок перекрыли уровень 2021 года. Минтранс и Росавиация продолжают выполнять поставленные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным задачи по увеличению авиационной подвижности наших граждан, удобному и доступному приобретению билетов пассажирами, обновлению аэропортовой инфраструктуры. Отдельное внимание на постоянной основе уделяется обеспечению безопасности авиаперевозок", - процитированы слова министра.
https://ria.ru/20250116/aeroflot-1993987602.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871295988_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ca2c13a717c566565c6fa35b53682508.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот
Туризм, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэрофлот
Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2024 году вырос почти на 6%
Минтранс: в 2024 году пассажиропоток российских авиакомпаний вырос почти на 6%