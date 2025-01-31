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Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2024 году вырос почти на 6% - РИА Новости, 31.01.2025
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Туризм
 
09:57 31.01.2025 (обновлено: 10:38 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/passazhiropotok-1996543807.html
Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2024 году вырос почти на 6%
Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2024 году вырос почти на 6% - РИА Новости, 31.01.2025
Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2024 году вырос почти на 6%
Пассажиропоток российских авиакомпаний в прошлом году вырос почти на 6%, до 111,7 миллиона человек, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T09:57:00+03:00
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туризм
россия
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аэрофлот
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пассажиропоток российских авиакомпаний в прошлом году вырос почти на 6%, до 111,7 миллиона человек, сообщил Минтранс РФ. "Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2024 году вырос почти на 6%. По данным Росавиации авиаперелетами воспользовались 111,7 миллиона человек. На внутренних рейсах перевезено 84,7 миллиона пассажиров (рост на 2%), на международных - 27 миллионов человек (рост на 20,1%)", - сообщил Минтранс.В десятку крупнейших перевозчиков вошли "Аэрофлот", "Победа", S7 Airlines ("Сибирь"), "Россия", "Уральские авиалинии", Utair, Nordwind ("Северный Ветер"), Smartavia, Red Wings и "Азимут". Суммарно за год они перевезли 97,2 миллиона человек. Рост показателя составил 6,9% относительно 2023 года.Министр транспорта РФ Роман Старовойт, слова которого приводит министерство, отметил, что воздушный транспорт продолжает стабильно выполнять свою стратегическую роль в интересах развития России."Несмотря на внешнее санкционное давление, результаты авиаперевозок перекрыли уровень 2021 года. Минтранс и Росавиация продолжают выполнять поставленные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным задачи по увеличению авиационной подвижности наших граждан, удобному и доступному приобретению билетов пассажирами, обновлению аэропортовой инфраструктуры. Отдельное внимание на постоянной основе уделяется обеспечению безопасности авиаперевозок", - процитированы слова министра.
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот
Туризм, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэрофлот
Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2024 году вырос почти на 6%

Минтранс: в 2024 году пассажиропоток российских авиакомпаний вырос почти на 6%

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди у табло вылетов в аэропорту
Люди у табло вылетов в аэропорту - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди у табло вылетов в аэропорту . Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пассажиропоток российских авиакомпаний в прошлом году вырос почти на 6%, до 111,7 миллиона человек, сообщил Минтранс РФ.
"Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2024 году вырос почти на 6%. По данным Росавиации авиаперелетами воспользовались 111,7 миллиона человек. На внутренних рейсах перевезено 84,7 миллиона пассажиров (рост на 2%), на международных - 27 миллионов человек (рост на 20,1%)", - сообщил Минтранс.
В десятку крупнейших перевозчиков вошли "Аэрофлот", "Победа", S7 Airlines ("Сибирь"), "Россия", "Уральские авиалинии", Utair, Nordwind ("Северный Ветер"), Smartavia, Red Wings и "Азимут". Суммарно за год они перевезли 97,2 миллиона человек. Рост показателя составил 6,9% относительно 2023 года.
Министр транспорта РФ Роман Старовойт, слова которого приводит министерство, отметил, что воздушный транспорт продолжает стабильно выполнять свою стратегическую роль в интересах развития России.
"Несмотря на внешнее санкционное давление, результаты авиаперевозок перекрыли уровень 2021 года. Минтранс и Росавиация продолжают выполнять поставленные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным задачи по увеличению авиационной подвижности наших граждан, удобному и доступному приобретению билетов пассажирами, обновлению аэропортовой инфраструктуры. Отдельное внимание на постоянной основе уделяется обеспечению безопасности авиаперевозок", - процитированы слова министра.
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