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Пашинян прокомментировал принятие закона о вступлении Армении в ЕС
Пашинян прокомментировал принятие закона о вступлении Армении в ЕС - РИА Новости, 31.01.2025
Пашинян прокомментировал принятие закона о вступлении Армении в ЕС
Принятие закона о начале процесса вступления Армении в ЕС не означает членства республики в Евросоюзе, заявил в пятницу на пресс-конференции армянский... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T16:10:00+03:00
2025-01-31T16:10:00+03:00
2025-01-31T17:11:00+03:00
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ЕРЕВАН, 31 янв — РИА Новости. Принятие закона о начале процесса вступления Армении в ЕС не означает членства республики в Евросоюзе, заявил в пятницу на пресс-конференции армянский премьер-министр Никол Пашинян.Ранее правительство Армении поддержало законодательную инициативу прозападных сил о начале процесса присоединения республики к ЕС. Ожидается, что законопроект будет внесен в повестку предстоящей парламентской четырехдневки, которая начнется 11 февраля."Принятие закона (о начале процесса вступления Армении в ЕС. — Прим. ред.) не означает членства Армении в ЕС. Это означает, что много граждан Армении считают ЕС лучшим вариантом, чем Евразийский экономический союз. И у ЕАЭС есть выбор — доказать это или попытаться доказать обратное, что именно ЕАЭС лучший вариант", — заявил армянский премьер.Он также подчеркнул, что у России есть определенная обеспокоенность процессами, связанными с законопроектом о начале процесса присоединения Армении к ЕС. "Определенная обеспокоенность позицией и политикой РФ есть и у нас. <...> Но наш диалог, наши отношения никогда не были и не будут на языке угроз. <...> Мы сделаем все, чтобы партнерские отношения сохранялись, но никто не может отрицать право наших граждан на выбор", — заявил Пашинян.Он добавил, что Армения продолжит диалог с РФ и будет углублять отношения с ЕС. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 9 января заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.
https://ria.ru/20250114/armeniya-1993626876.html
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в мире, армения, россия, ереван, никол пашинян, алексей оверчук, евросоюз, евразийский экономический союз
В мире, Армения, Россия, Ереван, Никол Пашинян, Алексей Оверчук, Евросоюз, Евразийский экономический союз
Пашинян прокомментировал принятие закона о вступлении Армении в ЕС
Премьер Пашинян признал факт расхождений с Россией из-за сближения Армении и ЕС