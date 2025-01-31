https://ria.ru/20250131/parom-1996535937.html

Подполье сообщило подробности удара по паромному комплексу в Ильическе

Подполье сообщило подробности удара по паромному комплексу в Ильическе - РИА Новости, 31.01.2025

Подполье сообщило подробности удара по паромному комплексу в Ильическе

Удар нанесен в районе паромного комплекса в Ильичевске (после переименования украинскими властями – Черноморск) в Одесской области, куда приходят военные грузы... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T08:58:00+03:00

2025-01-31T08:58:00+03:00

2025-01-31T09:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

одесская область

румыния

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Удар нанесен в районе паромного комплекса в Ильичевске (после переименования украинскими властями – Черноморск) в Одесской области, куда приходят военные грузы из Румынии, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Один удар шел со стороны железнодорожно-паромного комплекса, где разгружаются паромы, в основном идущие из Румынии, и затариваются те, которые идут в Турцию", - сообщил Лебедев.По его словам, из Румынии идут военные грузы, в паромном комплексе хранятся боекомплекты и горюче-смазочные материалы, а также техника, в основном старая.После удара, как отмечает Лебедев, были замечены два эвакуационных вертолета, которые прибыли со стороны румынской границы и спешно вернулись. На данный момент идет большая проверка в ближайших районах при содействии СБУ. Некоторые сотрудники порта приглашены "на беседу" с украинскими спецслужбами.

https://ria.ru/20250131/parom-1996535937.html

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румыния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

одесская область, румыния, вооруженные силы рф