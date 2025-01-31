https://ria.ru/20250131/parom-1996535937.html
Подполье сообщило подробности удара по паромному комплексу в Ильическе
Подполье сообщило подробности удара по паромному комплексу в Ильическе - РИА Новости, 31.01.2025
Подполье сообщило подробности удара по паромному комплексу в Ильическе
Удар нанесен в районе паромного комплекса в Ильичевске (после переименования украинскими властями – Черноморск) в Одесской области, куда приходят военные грузы... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T08:58:00+03:00
2025-01-31T08:58:00+03:00
2025-01-31T09:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесская область
румыния
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Удар нанесен в районе паромного комплекса в Ильичевске (после переименования украинскими властями – Черноморск) в Одесской области, куда приходят военные грузы из Румынии, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Один удар шел со стороны железнодорожно-паромного комплекса, где разгружаются паромы, в основном идущие из Румынии, и затариваются те, которые идут в Турцию", - сообщил Лебедев.По его словам, из Румынии идут военные грузы, в паромном комплексе хранятся боекомплекты и горюче-смазочные материалы, а также техника, в основном старая.После удара, как отмечает Лебедев, были замечены два эвакуационных вертолета, которые прибыли со стороны румынской границы и спешно вернулись. На данный момент идет большая проверка в ближайших районах при содействии СБУ. Некоторые сотрудники порта приглашены "на беседу" с украинскими спецслужбами.
https://ria.ru/20250131/parom-1996535937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесская область, румыния, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Румыния, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило подробности удара по паромному комплексу в Ильическе
ВС России нанесли удар в районе паромного комплекса в одесском Ильичевске