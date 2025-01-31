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Подполье сообщило подробности удара по паромному комплексу в Ильическе - РИА Новости, 31.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:58 31.01.2025 (обновлено: 09:24 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/parom-1996535937.html
Подполье сообщило подробности удара по паромному комплексу в Ильическе
Подполье сообщило подробности удара по паромному комплексу в Ильическе - РИА Новости, 31.01.2025
Подполье сообщило подробности удара по паромному комплексу в Ильическе
Удар нанесен в районе паромного комплекса в Ильичевске (после переименования украинскими властями – Черноморск) в Одесской области, куда приходят военные грузы... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T08:58:00+03:00
2025-01-31T09:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесская область
румыния
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Удар нанесен в районе паромного комплекса в Ильичевске (после переименования украинскими властями – Черноморск) в Одесской области, куда приходят военные грузы из Румынии, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Один удар шел со стороны железнодорожно-паромного комплекса, где разгружаются паромы, в основном идущие из Румынии, и затариваются те, которые идут в Турцию", - сообщил Лебедев.По его словам, из Румынии идут военные грузы, в паромном комплексе хранятся боекомплекты и горюче-смазочные материалы, а также техника, в основном старая.После удара, как отмечает Лебедев, были замечены два эвакуационных вертолета, которые прибыли со стороны румынской границы и спешно вернулись. На данный момент идет большая проверка в ближайших районах при содействии СБУ. Некоторые сотрудники порта приглашены "на беседу" с украинскими спецслужбами.
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одесская область
румыния
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одесская область, румыния, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Румыния, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило подробности удара по паромному комплексу в Ильическе

ВС России нанесли удар в районе паромного комплекса в одесском Ильичевске

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Удар нанесен в районе паромного комплекса в Ильичевске (после переименования украинскими властями – Черноморск) в Одесской области, куда приходят военные грузы из Румынии, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Один удар шел со стороны железнодорожно-паромного комплекса, где разгружаются паромы, в основном идущие из Румынии, и затариваются те, которые идут в Турцию", - сообщил Лебедев.
По его словам, из Румынии идут военные грузы, в паромном комплексе хранятся боекомплекты и горюче-смазочные материалы, а также техника, в основном старая.
После удара, как отмечает Лебедев, были замечены два эвакуационных вертолета, которые прибыли со стороны румынской границы и спешно вернулись. На данный момент идет большая проверка в ближайших районах при содействии СБУ. Некоторые сотрудники порта приглашены "на беседу" с украинскими спецслужбами.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Подполье сообщило подробности удара по паромному комплексу в Ильическе
Вчера, 08:58
 
Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьРумынияВооруженные силы РФ
 
 
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