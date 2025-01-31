https://ria.ru/20250131/panda-1996710270.html

Фанаты из Китая подарили игрушки семье панд из Московского зоопарка

Фанаты из Китая подарили игрушки семье панд из Московского зоопарка - РИА Новости, 31.01.2025

Фанаты из Китая подарили игрушки семье панд из Московского зоопарка

Фанаты из Китая подарили семье панд из Московского зоопарка вязаных мишек и самолетик в честь китайского Нового года, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T19:21:00+03:00

2025-01-31T19:21:00+03:00

2025-01-31T19:21:00+03:00

хорошие новости

китай

московский зоопарк

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Фанаты из Китая подарили семье панд из Московского зоопарка вязаных мишек и самолетик в честь китайского Нового года, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "Китайский Новый год встречают особенно ярко самые популярные животные Московского зоопарка - большие панды… Китайские фанаты подарили своим любимцам особые подарки, наполненные теплом, любовью и вниманием. Огромная чаша-неваляшка, специально для панд, очень популярная на родине бамбуковых медведей, мишки, которых с особым теплом связала китайская фанатка, мобиль с угощениями и "кукурузник" для пилотирования самым младшим членом панда-семьи", - говорится в сообщении зоосада. Отмечается, что панда Жуи долго выуживал подвешенные угощения со своего подарка, панды Диндин и Катюша разбирались, как правильно пользоваться обновкой. Катюша обнимала вязаного медведя, играла с ним и купала, а позже пыталась разобраться, как работает её "кукурузник". "Московский зоопарк выражает особую благодарность преданным китайским фанатам и нашим близким друзьям Сяо Ю и Яну Пейци. Чудесные подарки для наших бамбуковых медведей не оставили равнодушными ни самих панд, ни сотрудников, ни посетителей", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20240319/panda-1934190268.html

китай

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Подарки для панд Московского зоопарка от фанатов из Китая "Подарки для наших бамбуковых медведей" Китайские фанаты подарили вязаных мишек и самолетик семье панд из Московского зоопарка. Как отметили в столичном зоосаде, панда Катюша обнимала вязаного медведя, играла с ним и купала, а позже пыталась разобраться, как работает её "кукурузник". "Чудесные подарки... не оставили равнодушными ни самих панд, ни сотрудников, ни посетителей", - рассказали в зоопарке. 2025-01-31T19:21 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, московский зоопарк