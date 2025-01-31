https://ria.ru/20250131/otravlenie-1996589906.html

СК возбудил дело после сообщений о массовом отравлении в пермском кафе

СК возбудил дело после сообщений о массовом отравлении в пермском кафе - РИА Новости, 31.01.2025

СК возбудил дело после сообщений о массовом отравлении в пермском кафе

Следствие возбудило дело по статье о небезопасных услугах после появления информации о массовом отравлении людей продукцией из кафе в пермском Кунгуре, сообщила РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T12:27:00+03:00

2025-01-31T12:27:00+03:00

2025-01-31T14:10:00+03:00

происшествия

кунгур

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996615504_3:43:1118:670_1920x0_80_0_0_83f0adefef7ac99d753bf220b2a8a56d.jpg

ПЕРМЬ, 31 янв - РИА Новости. Следствие возбудило дело по статье о небезопасных услугах после появления информации о массовом отравлении людей продукцией из кафе в пермском Кунгуре, сообщила пресс-служба краевого управления СК РФ. Ранее краевая прокуратура проинформировала о проведении проверки данных о массовом отравлении людей продукцией, приобретенной в кафе общественного питания в Кунгуре. В местных пабликах в соцсетях появились публикации, что 14 человек, в том числе четверо детей, обратились в больницу в Кунгуре с острым отравлением, все они покупали шаурму в киоске на улице Коммуны. "По факту отравления граждан в одном из кафе города Кунгура возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. По данным СК, 30 января были зарегистрированы "не единичные случаи обращения" клиентов кунгурского кафе в медицинские учреждения с жалобами на пищевое отравление. В ведомстве агентству пояснили, что в меню кунгурского кафе было несколько позиций, в том числе шаурма. Число потерпевших пока устанавливается.

https://ria.ru/20250117/sanatoriy-1994115867.html

https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974269762.html

кунгур

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кунгур, россия, следственный комитет россии (ск рф)