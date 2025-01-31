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СК возбудил дело после сообщений о массовом отравлении в пермском кафе - РИА Новости, 31.01.2025
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12:27 31.01.2025 (обновлено: 14:10 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/otravlenie-1996589906.html
СК возбудил дело после сообщений о массовом отравлении в пермском кафе
СК возбудил дело после сообщений о массовом отравлении в пермском кафе - РИА Новости, 31.01.2025
СК возбудил дело после сообщений о массовом отравлении в пермском кафе
Следствие возбудило дело по статье о небезопасных услугах после появления информации о массовом отравлении людей продукцией из кафе в пермском Кунгуре, сообщила РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:27:00+03:00
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ПЕРМЬ, 31 янв - РИА Новости. Следствие возбудило дело по статье о небезопасных услугах после появления информации о массовом отравлении людей продукцией из кафе в пермском Кунгуре, сообщила пресс-служба краевого управления СК РФ. Ранее краевая прокуратура проинформировала о проведении проверки данных о массовом отравлении людей продукцией, приобретенной в кафе общественного питания в Кунгуре. В местных пабликах в соцсетях появились публикации, что 14 человек, в том числе четверо детей, обратились в больницу в Кунгуре с острым отравлением, все они покупали шаурму в киоске на улице Коммуны. "По факту отравления граждан в одном из кафе города Кунгура возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. По данным СК, 30 января были зарегистрированы "не единичные случаи обращения" клиентов кунгурского кафе в медицинские учреждения с жалобами на пищевое отравление. В ведомстве агентству пояснили, что в меню кунгурского кафе было несколько позиций, в том числе шаурма. Число потерпевших пока устанавливается.
https://ria.ru/20250117/sanatoriy-1994115867.html
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происшествия, кунгур, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кунгур, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после сообщений о массовом отравлении в пермском кафе

СК возбудил дело после сообщений о массовом отравлении шаурмой в пермском кафе

© Фото : СУ СК России по Пермскому краю/TelegramРабота СК РФ в кафе, где произошло массовое отравление в пермском Кунгуре
Работа СК РФ в кафе, где произошло массовое отравление в пермском Кунгуре - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : СУ СК России по Пермскому краю/Telegram
Работа СК РФ в кафе, где произошло массовое отравление в пермском Кунгуре
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ПЕРМЬ, 31 янв - РИА Новости. Следствие возбудило дело по статье о небезопасных услугах после появления информации о массовом отравлении людей продукцией из кафе в пермском Кунгуре, сообщила пресс-служба краевого управления СК РФ.
Ранее краевая прокуратура проинформировала о проведении проверки данных о массовом отравлении людей продукцией, приобретенной в кафе общественного питания в Кунгуре. В местных пабликах в соцсетях появились публикации, что 14 человек, в том числе четверо детей, обратились в больницу в Кунгуре с острым отравлением, все они покупали шаурму в киоске на улице Коммуны.
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"По факту отравления граждан в одном из кафе города Кунгура возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
По данным СК, 30 января были зарегистрированы "не единичные случаи обращения" клиентов кунгурского кафе в медицинские учреждения с жалобами на пищевое отравление.
В ведомстве агентству пояснили, что в меню кунгурского кафе было несколько позиций, в том числе шаурма. Число потерпевших пока устанавливается.
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