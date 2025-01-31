https://ria.ru/20250131/oppozitsija-1996640681.html

Эстонская оппозиция намерена выразить вотум недоверия правительству

Эстонская оппозиция намерена выразить вотум недоверия правительству - РИА Новости, 31.01.2025

Эстонская оппозиция намерена выразить вотум недоверия правительству

Оппозиционная партия Isamaa планирует выразить вотум недоверия правительству Эстонии из-за договоренности по энергетической политике, письмо с призывом... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T14:59:00+03:00

2025-01-31T14:59:00+03:00

2025-01-31T14:59:00+03:00

в мире

эстония

урмас рейнсалу

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Оппозиционная партия Isamaa планирует выразить вотум недоверия правительству Эстонии из-за договоренности по энергетической политике, письмо с призывом отказаться от нее уже направлено премьер-министру Кристену Михалу, заявил председатель партии Урмас Рейнсалу. Как отмечает телерадиокомпания ERR, речь идет о договоренности о субсидировании новых наземных и морских ветряных электростанций, а также аккумулирующих мощностей. По мнению политика, такое решение приведет к подорожанию электричества и рискам для электроснабжения. "Я подумал, что будет достойно дать премьер-министру сегодняшний день для коррекции его позиции. К сожалению, я вижу, что сегодня этого не произошло, а значит, мы перейдем к следующему этапу подготовки этого (вотума недоверия)", - приводит ERR слова Рейнсалу. Политик также допустил, что за этой договоренностью стоят частные интересы. "И то, как были приняты эти решения, на мой взгляд, вызывает вопросы. Помимо идеологического курса, который правительство выбрало в энергетической политике, я считаю, что мы вправе требовать рационального освещения, аргументирования и диалога в случае принятия совершенно непрозрачных решений ", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250130/premer-1996378963.html

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в мире, эстония, урмас рейнсалу