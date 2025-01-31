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Эстонская оппозиция намерена выразить вотум недоверия правительству - РИА Новости, 31.01.2025
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14:59 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/oppozitsija-1996640681.html
Эстонская оппозиция намерена выразить вотум недоверия правительству
Эстонская оппозиция намерена выразить вотум недоверия правительству - РИА Новости, 31.01.2025
Эстонская оппозиция намерена выразить вотум недоверия правительству
Оппозиционная партия Isamaa планирует выразить вотум недоверия правительству Эстонии из-за договоренности по энергетической политике, письмо с призывом... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:59:00+03:00
2025-01-31T14:59:00+03:00
в мире
эстония
урмас рейнсалу
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Оппозиционная партия Isamaa планирует выразить вотум недоверия правительству Эстонии из-за договоренности по энергетической политике, письмо с призывом отказаться от нее уже направлено премьер-министру Кристену Михалу, заявил председатель партии Урмас Рейнсалу. Как отмечает телерадиокомпания ERR, речь идет о договоренности о субсидировании новых наземных и морских ветряных электростанций, а также аккумулирующих мощностей. По мнению политика, такое решение приведет к подорожанию электричества и рискам для электроснабжения. "Я подумал, что будет достойно дать премьер-министру сегодняшний день для коррекции его позиции. К сожалению, я вижу, что сегодня этого не произошло, а значит, мы перейдем к следующему этапу подготовки этого (вотума недоверия)", - приводит ERR слова Рейнсалу. Политик также допустил, что за этой договоренностью стоят частные интересы. "И то, как были приняты эти решения, на мой взгляд, вызывает вопросы. Помимо идеологического курса, который правительство выбрало в энергетической политике, я считаю, что мы вправе требовать рационального освещения, аргументирования и диалога в случае принятия совершенно непрозрачных решений ", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250130/premer-1996378963.html
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в мире, эстония, урмас рейнсалу
В мире, Эстония, Урмас Рейнсалу
Эстонская оппозиция намерена выразить вотум недоверия правительству

Оппозиционная партия Isamaa хочет выразить вотум недоверия правительству Эстонии

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Оппозиционная партия Isamaa планирует выразить вотум недоверия правительству Эстонии из-за договоренности по энергетической политике, письмо с призывом отказаться от нее уже направлено премьер-министру Кристену Михалу, заявил председатель партии Урмас Рейнсалу.
Как отмечает телерадиокомпания ERR, речь идет о договоренности о субсидировании новых наземных и морских ветряных электростанций, а также аккумулирующих мощностей. По мнению политика, такое решение приведет к подорожанию электричества и рискам для электроснабжения.
"Я подумал, что будет достойно дать премьер-министру сегодняшний день для коррекции его позиции. К сожалению, я вижу, что сегодня этого не произошло, а значит, мы перейдем к следующему этапу подготовки этого (вотума недоверия)", - приводит ERR слова Рейнсалу.
Политик также допустил, что за этой договоренностью стоят частные интересы.
"И то, как были приняты эти решения, на мой взгляд, вызывает вопросы. Помимо идеологического курса, который правительство выбрало в энергетической политике, я считаю, что мы вправе требовать рационального освещения, аргументирования и диалога в случае принятия совершенно непрозрачных решений ", - подчеркнул он.
Вид на Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Премьер Эстонии допустил отключение электроснабжения на 72 часа
30 января, 15:12
 
В миреЭстонияУрмас Рейнсалу
 
 
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