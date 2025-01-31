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В ООН выступили против убийства гражданского населения в Курской области - РИА Новости, 31.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:50 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/oon-1996725258.html
В ООН выступили против убийства гражданского населения в Курской области
В ООН выступили против убийства гражданского населения в Курской области - РИА Новости, 31.01.2025
В ООН выступили против убийства гражданского населения в Курской области
ООН последовательно выступает против убийства гражданского населения, заявил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик, комментируя зверства... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T21:50:00+03:00
2025-01-31T21:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
русское поречное
стефан дюжаррик
владимир путин
светлана петренко
вооруженные силы украины
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ООН, 31 янв – РИА Новости. ООН последовательно выступает против убийства гражданского населения, заявил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик, комментируя зверства ВСУ в селе Русское Поречное Курской области, где боевики расправились с десятками мирных россиян. "Мы очень последовательно высказывались против гибели и убийств любого гражданского населения, независимо от того, находятся ли они в Российской Федерации или на Украине", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос РИА Новости. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 56 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241003/oon-1976106338.html
https://ria.ru/20250131/vsu-1996598782.html
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россия
курская область
русское поречное
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россия, курская область, русское поречное, стефан дюжаррик, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), оон, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Русское Поречное, Стефан Дюжаррик, Владимир Путин, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), ООН, Украина, В мире
В ООН выступили против убийства гражданского населения в Курской области

ООН об убийстве ВСУ жителей Курской области: вступаем против гибели гражданских

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 31 янв – РИА Новости. ООН последовательно выступает против убийства гражданского населения, заявил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик, комментируя зверства ВСУ в селе Русское Поречное Курской области, где боевики расправились с десятками мирных россиян.
"Мы очень последовательно высказывались против гибели и убийств любого гражданского населения, независимо от того, находятся ли они в Российской Федерации или на Украине", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос РИА Новости.
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
В ООН осведомлены о видео с расправой ВСУ над жителями Курской области
3 октября 2024, 11:15
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах.
Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.
Петренко: Боевики ВСУ убили 22 мирных жителя курского села Русское Поречное - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Миссия России при ООН прокомментировала преступления ВСУ в Курской области
Вчера, 13:01
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 56 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Вид на Дворец Мира — официальную резиденция Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Суд ООН установил сроки подачи заявлений Киева и Москвы по делу о геноциде
Вчера, 16:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьРусское ПоречноеСтефан ДюжаррикВладимир ПутинСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)ООНУкраинаВ мире
 
 
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