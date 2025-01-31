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В Совфеде пообещали довести до ООН данные о зверствах ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.01.2025
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10:56 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/oon-1996557141.html
В Совфеде пообещали довести до ООН данные о зверствах ВСУ в Курской области
В Совфеде пообещали довести до ООН данные о зверствах ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.01.2025
В Совфеде пообещали довести до ООН данные о зверствах ВСУ в Курской области
Федеральное Собрание внесет свой вклад в то, чтобы довести до мирового сообщества и Организации Объединенных Наций информацию о зверствах ВСУ в Курской области, РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T10:56:00+03:00
2025-01-31T10:56:00+03:00
россия
курская область
екатерина алтабаева
владимир путин
светлана петренко
вооруженные силы украины
оон
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Федеральное Собрание внесет свой вклад в то, чтобы довести до мирового сообщества и Организации Объединенных Наций информацию о зверствах ВСУ в Курской области, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. "Факты, которые вскрылись на курской земле, подтверждают, что украинские "солдаты" - это реинкарнация фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. Может быть, еще более страшный и безнравственный пример мы видим. Ведь какая-то часть этих людей родилась еще при СССР, когда-то на нашей общей Родине. Они говорят на русском языке, они как бы не чужие, но на самом деле демонстрируют просто ужасающие примеры зверств к женщинам, мирным гражданам. Это должно быть донесено до мировой общественности, ООН, я думаю, что и Федеральное Собрание внесет свой вклад, чтобы эти факты стали публичными", – сказала Алтабаева. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 56 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250131/plennyy-1996528769.html
https://ria.ru/20250131/soprotivlenie-1996528469.html
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россия, курская область, екатерина алтабаева, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, оон, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Россия, Курская область, Екатерина Алтабаева, Владимир Путин, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, ООН, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
В Совфеде пообещали довести до ООН данные о зверствах ВСУ в Курской области

Сенатор Алтабаева: нужно довести до ООН данные о зверствах ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Федеральное Собрание внесет свой вклад в то, чтобы довести до мирового сообщества и Организации Объединенных Наций информацию о зверствах ВСУ в Курской области, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
"Факты, которые вскрылись на курской земле, подтверждают, что украинские "солдаты" - это реинкарнация фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. Может быть, еще более страшный и безнравственный пример мы видим. Ведь какая-то часть этих людей родилась еще при СССР, когда-то на нашей общей Родине. Они говорят на русском языке, они как бы не чужие, но на самом деле демонстрируют просто ужасающие примеры зверств к женщинам, мирным гражданам. Это должно быть донесено до мировой общественности, ООН, я думаю, что и Федеральное Собрание внесет свой вклад, чтобы эти факты стали публичными", – сказала Алтабаева.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Пленный рассказал, чем занимались боевики ВСУ в Курской области
Вчера, 07:48
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах.
Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 56 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Мужчины в курском селе оказывали сопротивление, заявил пленный боевик
Вчера, 07:43
 
РоссияКурская областьЕкатерина АлтабаеваВладимир ПутинСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныООНСледственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
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