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КС защитил право гражданина на компенсацию за лечение вне ОМС - РИА Новости, 01.02.2025
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20:26 31.01.2025 (обновлено: 01:11 01.02.2025)
https://ria.ru/20250131/oms-1996717702.html
КС защитил право гражданина на компенсацию за лечение вне ОМС
КС защитил право гражданина на компенсацию за лечение вне ОМС - РИА Новости, 01.02.2025
КС защитил право гражданина на компенсацию за лечение вне ОМС
Конституционный суд (КС) защитил право граждан России компенсировать расходы за лечение, проведенное вне программы обязательного медицинского страхования (ОМС), РИА Новости, 01.02.2025
2025-01-31T20:26:00+03:00
2025-02-01T01:11:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
приморский край
конституционный суд рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Конституционный суд (КС) защитил право граждан России компенсировать расходы за лечение, проведенное вне программы обязательного медицинского страхования (ОМС), следует из материалов КС.Решение об этом содержится в пересмотре дела жителя Приморского края, которому не удалось отсудить у частной клиники свои расходы на устранение последствий неудачного лечения, выходящие за рамки ОМС.Дело о проверке конституционности статьи 1085 Гражданского кодекса (ГК) РФ рассмотрено в связи с жалобой Романа Ромаданова. Как информирует пресс-служба КС, при удалении зуба в частной стоматологической клинике Ромаданову сломали челюсть, после чего ему пришлось устанавливать титановые пластины в городской больнице. Их стоимость пациент оплатил самостоятельно, поскольку программа обязательного медицинского страхования (ОМС) не предусматривает такое лечение.Решением райсуда с частной клиники взыскали около 197 тысяч рублей, включая расходы на лечение и выплату компенсации морального вреда. Однако вышестоящие инстанции, увеличив размер компенсации и сумму штрафа, отказали во взыскании с медучреждения затрат пациента на дальнейшее лечение в горбольнице. По оценке судов, истец имел возможность выбрать другие медицинские материалы, применение которых предусмотрено программой ОМС Как отметил Конституционный суд, чтобы медпомощь была максимально эффективной, лечебное учреждение может предлагать пациенту как бесплатные способы лечения, финансируемые в рамках ОМС, так и платные медицинские услуги. При этом фактически выбор между ними ограничивается тем, что расходы на лечение, выходящее за рамки ОМС, не возмещаются на основании оспариваемой нормы Гражданского кодекса. По оценке КС, это законоположение призвано исключить возможность недобросовестных действий пациентов. При этом их стремление восстановить здоровье путем лечения, которое не предусматривается программой ОМС, "не может само по себе рассматриваться в качестве предосудительного"."Платное лечение не может восприниматься во всех случаях как неразумно затратное, но вместе с тем оно предполагает возложение на причинителя вреда обязанности возместить только необходимые расходы. Соответственно, оспариваемая норма не предполагает возмещение расходов, выходящих за пределы разумных, но и не дает оснований для отказа в возмещении обоснованных трат лица, которое выбрало платное лечение, соответствующее клиническим рекомендациям, и избежало возможных неблагоприятных последствий", – приводится в релизе Конституционного суда его позиция.Согласно постановлению КС, оспариваемая норма не противоречит конституции. Дело заявителя подлежит пересмотру.
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общество, здоровье - общество, россия, приморский край, конституционный суд рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Приморский край, Конституционный суд РФ
КС защитил право гражданина на компенсацию за лечение вне ОМС

КС защитил право граждан России на компенсацию за лечение вне ОМС

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкПолис ОМС
Полис ОМС - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Конституционный суд (КС) защитил право граждан России компенсировать расходы за лечение, проведенное вне программы обязательного медицинского страхования (ОМС), следует из материалов КС.
Решение об этом содержится в пересмотре дела жителя Приморского края, которому не удалось отсудить у частной клиники свои расходы на устранение последствий неудачного лечения, выходящие за рамки ОМС.
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Дело о проверке конституционности статьи 1085 Гражданского кодекса (ГК) РФ рассмотрено в связи с жалобой Романа Ромаданова.
Как информирует пресс-служба КС, при удалении зуба в частной стоматологической клинике Ромаданову сломали челюсть, после чего ему пришлось устанавливать титановые пластины в городской больнице. Их стоимость пациент оплатил самостоятельно, поскольку программа обязательного медицинского страхования (ОМС) не предусматривает такое лечение.
Решением райсуда с частной клиники взыскали около 197 тысяч рублей, включая расходы на лечение и выплату компенсации морального вреда. Однако вышестоящие инстанции, увеличив размер компенсации и сумму штрафа, отказали во взыскании с медучреждения затрат пациента на дальнейшее лечение в горбольнице. По оценке судов, истец имел возможность выбрать другие медицинские материалы, применение которых предусмотрено программой ОМС
Как отметил Конституционный суд, чтобы медпомощь была максимально эффективной, лечебное учреждение может предлагать пациенту как бесплатные способы лечения, финансируемые в рамках ОМС, так и платные медицинские услуги. При этом фактически выбор между ними ограничивается тем, что расходы на лечение, выходящее за рамки ОМС, не возмещаются на основании оспариваемой нормы Гражданского кодекса.
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По оценке КС, это законоположение призвано исключить возможность недобросовестных действий пациентов. При этом их стремление восстановить здоровье путем лечения, которое не предусматривается программой ОМС, "не может само по себе рассматриваться в качестве предосудительного".
"Платное лечение не может восприниматься во всех случаях как неразумно затратное, но вместе с тем оно предполагает возложение на причинителя вреда обязанности возместить только необходимые расходы. Соответственно, оспариваемая норма не предполагает возмещение расходов, выходящих за пределы разумных, но и не дает оснований для отказа в возмещении обоснованных трат лица, которое выбрало платное лечение, соответствующее клиническим рекомендациям, и избежало возможных неблагоприятных последствий", – приводится в релизе Конституционного суда его позиция.
Согласно постановлению КС, оспариваемая норма не противоречит конституции. Дело заявителя подлежит пересмотру.
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