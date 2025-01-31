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В Одессе прогремела серия мощных взрывов
В Одессе прогремела серия мощных взрывов - РИА Новости, 31.01.2025
В Одессе прогремела серия мощных взрывов
Серия мощных взрывов прогремела в Одессе, заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T21:11:00+03:00
2025-01-31T21:11:00+03:00
2025-01-31T21:11:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Серия мощных взрывов прогремела в Одессе, заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Ранее в пятницу вечером в Одесской области и ряде соседних регионов была объявлена воздушная тревога. Мэр города Геннадий Труханов сообщал о взрыве в городе. "Опять мощные взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кипера. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В Одессе прогремела серия мощных взрывов
Глава Одесской военной администрации Кипер сообщил о мощных взрывах в городе