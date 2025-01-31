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В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб человек - РИА Новости, 31.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:37 31.01.2025 (обновлено: 11:46 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/obstrel-1996574129.html
В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб человек
В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб человек - РИА Новости, 31.01.2025
В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб человек
В Херсонской области за минувшие сутки от обстрелов ВСУ один человек погиб, ранено четверо, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T11:37:00+03:00
2025-01-31T11:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
владимир сальдо
новая каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. В Херсонской области за минувшие сутки от обстрелов ВСУ один человек погиб, ранено четверо, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."В селе Каиры погиб местный житель 1965 года рождения. Получила лёгкую травму местная жительница 1964 г.р.", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Кроме того, по его словам, в Алешках пострадали два человека - мужчина и женщина, в селе Старая Збурьевка ранена женщина 1956 года рождения, все они госпитализированы.По словам губернатора, всего украинские силы выпустили по населённым пунктам левобережья более 40 боеприпасов, под удар в том числе попал город Новая Каховка.
https://ria.ru/20250131/gorlovka-1996544001.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , вооруженные силы украины, владимир сальдо, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, Новая Каховка
В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб человек

В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб человек, ранено четверо

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. В Херсонской области за минувшие сутки от обстрелов ВСУ один человек погиб, ранено четверо, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В селе Каиры погиб местный житель 1965 года рождения. Получила лёгкую травму местная жительница 1964 г.р.", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, в Алешках пострадали два человека - мужчина и женщина, в селе Старая Збурьевка ранена женщина 1956 года рождения, все они госпитализированы.
По словам губернатора, всего украинские силы выпустили по населённым пунктам левобережья более 40 боеприпасов, под удар в том числе попал город Новая Каховка.
Обстрел украинскими войсками больничного городка в Горловке в ДНР. 31 января 2025 - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВладимир СальдоНовая Каховка
 
 
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