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OpenAI представила новую модель ИИ o3-mini - РИА Новости, 31.01.2025
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22:56 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/o3-mini-1996731260.html
OpenAI представила новую модель ИИ o3-mini
OpenAI представила новую модель ИИ o3-mini - РИА Новости, 31.01.2025
OpenAI представила новую модель ИИ o3-mini
Компания OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта (ИИ) o3-mini, она будет доступна бесплатно для пользователей чат-бота ChatGPT, следует из... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T22:56:00+03:00
2025-01-31T22:56:00+03:00
технологии
илон маск
в мире
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Компания OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта (ИИ) o3-mini, она будет доступна бесплатно для пользователей чат-бота ChatGPT, следует из пресс-релиза OpenAI. Ранее журнал Wired сообщил, что OpenAI выпустит o3-mini уже в пятницу, то есть раньше срока, на фоне успеха модели R1 от китайской компании DeepSeek. По данным источникам издания, внутри OpenAI сложилось мнение, что на фоне массовых обсуждений DeepSeek компания должна стать более эффективной, иначе она рискует отстать от своего нового конкурента. "Сегодня мы выпускаем OpenAI o3-mini, новейшую, самую экономичную модель нашей серии… OpenAI o3-mini - это наша первая небольшая рассуждающая модель, которая поддерживает такие часто требуемые разработчиками возможности, как вызов функций, структурированные выходные данные и сообщения разработчика", - говорится в сообщении. Отмечается, что пользователи бесплатной версии ChatGPT теперь смогут попробовать o3-mini. Это первая модель из этой серии, доступная бесплатно. Кроме того, пользователи ChatGPT Plus, Team и Pro также с пятницы получили доступ к o3-mini, для Enterprise она станет доступна через неделю. В рамках обновления OpenAI втрое увеличила лимит сообщений для пользователей Plus и Team - до 150 штук с 50. Модель o3-mini также теперь работает с поисковой системой компании. Как отмечается, модель o1 остается наиболее широкой рассуждающей моделью компании, o3-mini представляет собой специализированную альтернативу для технических областей, требующих точности и скорости. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
https://ria.ru/20250129/ai-1996135598.html
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353
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технологии, илон маск, в мире, сша
Технологии, Илон Маск, В мире, США
OpenAI представила новую модель ИИ o3-mini

OpenAI представила новую модель ИИ o3-mini с бесплатным доступом

© AP Photo / Michael DwyerЛоготип OpenAI на экране мобильного телефона
Логотип OpenAI на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Michael Dwyer
Логотип OpenAI на экране мобильного телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Компания OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта (ИИ) o3-mini, она будет доступна бесплатно для пользователей чат-бота ChatGPT, следует из пресс-релиза OpenAI.
Ранее журнал Wired сообщил, что OpenAI выпустит o3-mini уже в пятницу, то есть раньше срока, на фоне успеха модели R1 от китайской компании DeepSeek. По данным источникам издания, внутри OpenAI сложилось мнение, что на фоне массовых обсуждений DeepSeek компания должна стать более эффективной, иначе она рискует отстать от своего нового конкурента.
Приложение DeepSeek - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
СМИ: китайская компания DeepSeek могла незаконно собирать данные OpenAI
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"Сегодня мы выпускаем OpenAI o3-mini, новейшую, самую экономичную модель нашей серии… OpenAI o3-mini - это наша первая небольшая рассуждающая модель, которая поддерживает такие часто требуемые разработчиками возможности, как вызов функций, структурированные выходные данные и сообщения разработчика", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пользователи бесплатной версии ChatGPT теперь смогут попробовать o3-mini. Это первая модель из этой серии, доступная бесплатно.
Кроме того, пользователи ChatGPT Plus, Team и Pro также с пятницы получили доступ к o3-mini, для Enterprise она станет доступна через неделю. В рамках обновления OpenAI втрое увеличила лимит сообщений для пользователей Plus и Team - до 150 штук с 50. Модель o3-mini также теперь работает с поисковой системой компании.
Как отмечается, модель o1 остается наиболее широкой рассуждающей моделью компании, o3-mini представляет собой специализированную альтернативу для технических областей, требующих точности и скорости.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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