https://ria.ru/20250131/novgorodtsy-1996550195.html

Новгородцы доставили бойцам СВО две бани и квадроцикл

Новгородцы доставили бойцам СВО две бани и квадроцикл - РИА Новости, 31.01.2025

Новгородцы доставили бойцам СВО две бани и квадроцикл

Новгородцы доставили бойцам СВО в Курскую область две бани и квадроцикл, а также продукты, маскировочные сети, личные посылки, сообщил в соцсети "ВКонтакте"... РИА Новости, 31.01.2025

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2025-01-31T10:30:00+03:00

2025-01-31T10:30:00+03:00

надежные люди

курская область

пестово

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Новгородцы доставили бойцам СВО в Курскую область две бани и квадроцикл, а также продукты, маскировочные сети, личные посылки, сообщил в соцсети "ВКонтакте" новгородский предприниматель Денис Виноградов. Он уточнил, что вернулся из очередной поездки. Бойцам были доставлены две бани, в раздевалках которых в рамках закреплены письма с пожеланиями скорейшей победы от учеников школы №2 города Пестово Новгородской области. "Баню получилось выгрузить прямо на позиции у ребят... Вторую же баню передали одному из командиров из города Валдай. Особенность этой бани в том, что она на шасси в отличие от первой и, по плану, бойцы ее будут перемещать вдоль линии фронта, где находятся подразделения именно этого полка. Помимо бань, на Курск нами был доставлен и квадроцикл с прицепом, который купили родственники бойцов", - сообщил Виноградов. Он отметил, что отвезли также личные посылки, супы быстрого приготовления. Большое количество маскировочных сетей передали ветераны. Помощь помогли собрать предприниматели и жители Пестовского и Хвойнинского округов. После Курской области Виноградов отправился в Донбасс, где тоже передал гумпомощь, в том числе дизельный генератор.

https://ria.ru/20240826/pomosch-1968482874.html

курская область

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новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, пестово, новгородская область