Новгородцы доставили бойцам СВО две бани и квадроцикл
Новгородцы доставили бойцам СВО две бани, квадроцикл и маскировочные сети
© Фото : ИП Виноградов/ВКонтактеНовгородцы доставили бойцам в Курскую область две бани и квадроцикл
© Фото : ИП Виноградов/ВКонтакте
Новгородцы доставили бойцам в Курскую область две бани и квадроцикл
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Новгородцы доставили бойцам СВО в Курскую область две бани и квадроцикл, а также продукты, маскировочные сети, личные посылки, сообщил в соцсети "ВКонтакте" новгородский предприниматель Денис Виноградов.
Он уточнил, что вернулся из очередной поездки. Бойцам были доставлены две бани, в раздевалках которых в рамках закреплены письма с пожеланиями скорейшей победы от учеников школы №2 города Пестово Новгородской области.
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"Баню получилось выгрузить прямо на позиции у ребят... Вторую же баню передали одному из командиров из города Валдай. Особенность этой бани в том, что она на шасси в отличие от первой и, по плану, бойцы ее будут перемещать вдоль линии фронта, где находятся подразделения именно этого полка. Помимо бань, на Курск нами был доставлен и квадроцикл с прицепом, который купили родственники бойцов", - сообщил Виноградов.
Он отметил, что отвезли также личные посылки, супы быстрого приготовления. Большое количество маскировочных сетей передали ветераны. Помощь помогли собрать предприниматели и жители Пестовского и Хвойнинского округов. После Курской области Виноградов отправился в Донбасс, где тоже передал гумпомощь, в том числе дизельный генератор.
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