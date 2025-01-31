https://ria.ru/20250131/novgorod-1996586078.html
В Нижнем Новгороде задержали мужчину, пытавшегося украсть еду у курьера
В Нижнем Новгороде задержали мужчину, пытавшегося украсть еду у курьера - РИА Новости, 31.01.2025
В Нижнем Новгороде задержали мужчину, пытавшегося украсть еду у курьера
Нижегородские полицейские нашли и задержали мужчину, напавшего на курьера сервиса доставки продуктов и пытавшегося похитить еду из его термосумки, сообщило МВД... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:16:00+03:00
2025-01-31T12:16:00+03:00
2025-01-31T12:16:00+03:00
происшествия
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв – РИА Новости. Нижегородские полицейские нашли и задержали мужчину, напавшего на курьера сервиса доставки продуктов и пытавшегося похитить еду из его термосумки, сообщило МВД региона. Сообщение от очевидцев о том, что около многоквартирного дома на улице Бориса Панина происходит драка прохожего с курьером доставки продуктов, поступило в полицию в конце декабря 2024 года. "Полицейскими установлено, что на 21-летнего курьера напал неизвестный мужчина и с применением силы совершил попытку открытого хищения товара из термосумки. Потерпевший дал отпор злоумышленнику, после чего нападавший скрылся. В результате завязавшейся между курьером и нападавшим потасовки продукты на сумму 1557 рублей были испорчены", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого - ранее неоднократно судимого за имущественные преступления неработающего 26-летнего нижегородца. Следователи выясняют мотивы нападения на курьера. Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20241204/krazha-1987226716.html
https://ria.ru/20241108/pokhischenie-1982621008.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержание безработного нижегородца, который пытался похитить еду из термосумки у курьера
Полиция задержала безработного нижегородца, который на глазах у прохожих силой пытался похитить еду из термосумки у курьера. Осуществить дерзкий план ему, правда, не удалось – курьер не сдался и дал отпор злоумышленнику, после чего тот сбежал.
Тем не менее для кого-то из заказчиков последствия оказались грустными – в ходе драки были испорчены продукты на сумму в 1,5 тыс рублей.
2025-01-31T12:16
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
В Нижнем Новгороде задержали мужчину, пытавшегося украсть еду у курьера
В Нижнем Новгороде задержали безработного, пытавшегося украсть еду у курьера
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв – РИА Новости. Нижегородские полицейские нашли и задержали мужчину, напавшего на курьера сервиса доставки продуктов и пытавшегося похитить еду из его термосумки, сообщило МВД региона.
Сообщение от очевидцев о том, что около многоквартирного дома на улице Бориса Панина происходит драка прохожего с курьером доставки продуктов, поступило в полицию в конце декабря 2024 года.
"Полицейскими установлено, что на 21-летнего курьера напал неизвестный мужчина и с применением силы совершил попытку открытого хищения товара из термосумки. Потерпевший дал отпор злоумышленнику, после чего нападавший скрылся. В результате завязавшейся между курьером и нападавшим потасовки продукты на сумму 1557 рублей были испорчены", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ
(грабеж).
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого - ранее неоднократно судимого за имущественные преступления неработающего 26-летнего нижегородца. Следователи выясняют мотивы нападения на курьера.
Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.