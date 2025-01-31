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Во Франции подали иск против замены витражей в Нотр-Даме на современные - РИА Новости, 31.01.2025
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22:18 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/notr-dam-1996727729.html
Во Франции подали иск против замены витражей в Нотр-Даме на современные
Во Франции подали иск против замены витражей в Нотр-Даме на современные - РИА Новости, 31.01.2025
Во Франции подали иск против замены витражей в Нотр-Даме на современные
Ассоциация Sites & Monuments подала иск в административный суд Парижа, требуя отмены решения о замене шести не пострадавших в пожаре 2019 года исторических... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T22:18:00+03:00
2025-01-31T22:18:00+03:00
париж
эммануэль макрон
франция
нотр-дам (собор парижской богоматери)
в мире
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ПАРИЖ, 31 янв – РИА Новости. Ассоциация Sites &amp; Monuments подала иск в административный суд Парижа, требуя отмены решения о замене шести не пострадавших в пожаре 2019 года исторических витражей Собора Парижской Богоматери на современные, о чем она сообщила в коммюнике на своем сайте. "Ассоциация подала первый иск против замещения витражей Эжена Виолле-ле-Дюка в Нотр-Даме, отнесенных к историческим памятникам, в административный суд Парижа. Ассоциация оспаривает, в частности, компетентность государственного учреждения, ответственного за консервацию и реставрацию собора, в организации замены витражей", - сообщили в НКО. Ассоциация требует отмены соглашения с французской художницей Клэр Табуре, проект которой был выбран для создания современных витражей к 2026 году. С инициативой по замене витражей выступил президент Франции Эммануэль Макрон, желающий оставить "современный след" на отреставрированном после пожара 2019 года соборе. При этом исторические витражи не только не пострадали при пожаре, но и были отреставрированы к открытию собора 7 декабря. Ранее историк искусства, главный редактор журнала Tribune de l'art Дидье Рикнер сообщил РИА Новости, что ряд французских ассоциаций по защите культурного наследия готовят иск в административный суд Парижа, чтобы опротестовать планы Макрона. Запущенная Рикнером петиция против замены оригинальных витражей, которые затем планируется выставлять в музее, набрала уже 245 тысяч подписей. Рикнер отметил, что законом запрещено менять исторический облик зданий, которые являются частью мирового культурного наследия, а идея о выставлении витражей в музее абсурдна. Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные хранившиеся в соборе реликвии уцелели. Реконструкция собора обошлась в 700 миллионов евро. Он вновь открылся для посетителей 8 декабря.
https://ria.ru/20241129/parizh-1986435214.html
https://ria.ru/20240909/vitrazhi-1971573384.html
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париж, эммануэль макрон, франция, нотр-дам (собор парижской богоматери), в мире
Париж, Эммануэль Макрон, Франция, Нотр-Дам (Собор Парижской Богоматери), В мире
Во Франции подали иск против замены витражей в Нотр-Даме на современные

Ассоциация Sites Monuments подала первый иск против замены витражей Нотр-Дама

© AP Photo / Ian LangsdonРабочий стоит возле витража под сводами в соборе Парижской Богоматери
Рабочий стоит возле витража под сводами в соборе Парижской Богоматери - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Ian Langsdon
Рабочий стоит возле витража под сводами в соборе Парижской Богоматери. Архивное фото
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ПАРИЖ, 31 янв – РИА Новости. Ассоциация Sites & Monuments подала иск в административный суд Парижа, требуя отмены решения о замене шести не пострадавших в пожаре 2019 года исторических витражей Собора Парижской Богоматери на современные, о чем она сообщила в коммюнике на своем сайте.
«
"Ассоциация подала первый иск против замещения витражей Эжена Виолле-ле-Дюка в Нотр-Даме, отнесенных к историческим памятникам, в административный суд Парижа. Ассоциация оспаривает, в частности, компетентность государственного учреждения, ответственного за консервацию и реставрацию собора, в организации замены витражей", - сообщили в НКО.
Отреставрированный собор Нотр-Дам-де-Пари в Париже - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
В Париже показали обновленный Нотр-Дам
29 ноября 2024, 13:52
Ассоциация требует отмены соглашения с французской художницей Клэр Табуре, проект которой был выбран для создания современных витражей к 2026 году.
С инициативой по замене витражей выступил президент Франции Эммануэль Макрон, желающий оставить "современный след" на отреставрированном после пожара 2019 года соборе. При этом исторические витражи не только не пострадали при пожаре, но и были отреставрированы к открытию собора 7 декабря.
Ранее историк искусства, главный редактор журнала Tribune de l'art Дидье Рикнер сообщил РИА Новости, что ряд французских ассоциаций по защите культурного наследия готовят иск в административный суд Парижа, чтобы опротестовать планы Макрона. Запущенная Рикнером петиция против замены оригинальных витражей, которые затем планируется выставлять в музее, набрала уже 245 тысяч подписей. Рикнер отметил, что законом запрещено менять исторический облик зданий, которые являются частью мирового культурного наследия, а идея о выставлении витражей в музее абсурдна.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные хранившиеся в соборе реликвии уцелели. Реконструкция собора обошлась в 700 миллионов евро. Он вновь открылся для посетителей 8 декабря.
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
СМИ: Макрон настаивает на замене витражей в Нотр-Даме
9 сентября 2024, 12:15
 
ПарижЭммануэль МакронФранцияНотр-Дам (Собор Парижской Богоматери)В мире
 
 
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