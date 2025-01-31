https://ria.ru/20250131/norvegiya-1996735693.html

Норвежская полиция отпустила судно Silver Dania с россиянами

Норвежская полиция отпустила судно Silver Dania с россиянами - РИА Новости, 01.02.2025

Норвежская полиция отпустила судно Silver Dania с россиянами

Полиция Норвегии заявила, что отпустила судно Silver Dania с гражданами России, задержанное после повреждения кабеля в Балтийском море, соответствующее... РИА Новости, 01.02.2025

2025-01-31T23:48:00+03:00

2025-01-31T23:48:00+03:00

2025-02-01T02:16:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Полиция Норвегии заявила, что отпустила судно Silver Dania с гражданами России, задержанное после повреждения кабеля в Балтийском море, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства."Принадлежащее Норвегии судно Silver Dania сможет покинуть Тромс уже в пятницу вечером", — говорится в сообщении.В полиции признали, что не нашли никаких улик, которые показывают связь судна с совершением какого-либо преступления."Полицейский округ Тромса уже провел ряд следственных действий и добился того, что мы считаем необходимым, учитывая запрос из Латвии. Расследование будет продолжаться, но мы не видим причин для того, чтобы корабль больше оставался в Тромсе", — сообщил адвокат полиции Ронни Йоргенсен из полицейского участка Тромса.Как подчеркнул юрист, никаких выводов, которые бы доказали связь судна с инцидентом, не сделано.Полиция Норвегии сообщила в пятницу о задержании норвежского судна с российским экипажем по подозрению в якобы причастности к повреждению кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией.Ранее в посольстве РФ в Норвегии заявили РИА Новости, что российские граждане с задержанного в Норвегии судна Silver Dania не арестованы и пока не обращались в дипмиссию.Повреждение кабелей в Балтийском мореВ последние месяцы участились случаи повреждения подводной инфраструктуры в Балтийском море.Так, в ноябре оборвали телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией и коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда местные власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.Кроме того, в конце декабря отключилась линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ней четыре кабеля связи: три из них проложены между Финляндией и Эстонией, еще один связывает Финляндию с Германией.Полиция подозревает, что электрокабель EstLink 2 и кабели связи перерезал якорем танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Местная таможня бездоказательно утверждает, что это судно якобы причастно к перевозке российской нефти.При этом газета The Washington Post писала со ссылкой на источники в разведке, что западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей.Заявления о причастности к этому Москвы нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти, подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, НАТО воспользовалась ситуацией для наращивания военного присутствия в Балтийском море.

https://ria.ru/20250131/sudno-1996631637.html

https://ria.ru/20250131/norvegiya-1996634479.html

https://ria.ru/20250131/norvegija-1996639720.html

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