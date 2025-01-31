https://ria.ru/20250131/norvegiya-1996701637.html

Россиян с задержанного в Норвегии судна не арестовали

Россиян с задержанного в Норвегии судна не арестовали - РИА Новости, 31.01.2025

Россиян с задержанного в Норвегии судна не арестовали

Россиян с задержанного в Норвегии судна Silver Dania не арестовали, заявили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T18:35:00+03:00

2025-01-31T18:35:00+03:00

2025-01-31T19:06:00+03:00

в мире

норвегия

россия

балтийское море

финляндия

нато

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996611193_0:22:2280:1305_1920x0_80_0_0_b992f5a5ccab47f9b01ff6de4e9bb3f5.jpg

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россиян с задержанного в Норвегии судна Silver Dania не арестовали, заявили РИА Новости в дипмиссии."На запрос посольства о задержании судна Silver Dania с российским экипажем в экономзоне Норвегии представители полиции округа Тромс сообщили, что росграждане не арестованы. Полиция проинформировала экипаж судна о возможности связаться с посольством в Осло и генконсульством в Киркенесе. Пока обращений не поступало. Посольство держит ситуацию на контроле", — сказали в посольстве.Ранее в пятницу полиция Норвегии сообщила о задержании норвежского судна с российским экипажем по подозрению в якобы причастности к повреждению кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией.Правоохранители уточнили, что экипаж Silver Dania сотрудничает с норвежскими властями, на борту проходят допросы и обыск. В свою очередь, владелец судна Турмуд Фоссмарк заявил AFP, что оно не виновато в порче кабеля и не сделало "ничего плохого".Латвийский государственный радиотелевизионный центр сообщил о повреждении кабеля на прошлой неделе. На следующий день в Швеции задержали судно по подозрению в причастности к инциденту, началось расследование.Повреждение кабелей в Балтийском мореВ последние месяцы участились случаи повреждения подводной инфраструктуры в Балтийском море.Так, в ноябре оборвали телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией и коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда местные власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.Кроме того, в конце декабря отключилась линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ней четыре кабеля связи: три из них проложены между Финляндией и Эстонией, еще один связывает Финляндию с Германией.Полиция подозревает, что электрокабель EstLink 2 и кабели связи перерезал якорем танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Местная таможня бездоказательно утверждает, что это судно якобы причастно к перевозке российской нефти.При этом газета The Washington Post писала со ссылкой на источники в разведке, что западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей.Заявления о причастности к этому Москвы нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти, подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, НАТО воспользовалась ситуацией для наращивания военного присутствия в Балтийском море.

https://ria.ru/20250131/sudno-1996631637.html

https://ria.ru/20250129/stubb-1996165253.html

https://ria.ru/20241230/evropa-1992007288.html

норвегия

россия

балтийское море

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, норвегия, россия, балтийское море, финляндия, нато, мария захарова