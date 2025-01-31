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Россиян с задержанного в Норвегии судна не арестовали - РИА Новости, 31.01.2025
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18:35 31.01.2025 (обновлено: 19:06 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/norvegiya-1996701637.html
Россиян с задержанного в Норвегии судна не арестовали
Россиян с задержанного в Норвегии судна не арестовали - РИА Новости, 31.01.2025
Россиян с задержанного в Норвегии судна не арестовали
Россиян с задержанного в Норвегии судна Silver Dania не арестовали, заявили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T18:35:00+03:00
2025-01-31T19:06:00+03:00
в мире
норвегия
россия
балтийское море
финляндия
нато
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россиян с задержанного в Норвегии судна Silver Dania не арестовали, заявили РИА Новости в дипмиссии."На запрос посольства о задержании судна Silver Dania с российским экипажем в экономзоне Норвегии представители полиции округа Тромс сообщили, что росграждане не арестованы. Полиция проинформировала экипаж судна о возможности связаться с посольством в Осло и генконсульством в Киркенесе. Пока обращений не поступало. Посольство держит ситуацию на контроле", — сказали в посольстве.Ранее в пятницу полиция Норвегии сообщила о задержании норвежского судна с российским экипажем по подозрению в якобы причастности к повреждению кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией.Правоохранители уточнили, что экипаж Silver Dania сотрудничает с норвежскими властями, на борту проходят допросы и обыск. В свою очередь, владелец судна Турмуд Фоссмарк заявил AFP, что оно не виновато в порче кабеля и не сделало "ничего плохого".Латвийский государственный радиотелевизионный центр сообщил о повреждении кабеля на прошлой неделе. На следующий день в Швеции задержали судно по подозрению в причастности к инциденту, началось расследование.Повреждение кабелей в Балтийском мореВ последние месяцы участились случаи повреждения подводной инфраструктуры в Балтийском море.Так, в ноябре оборвали телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией и коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда местные власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.Кроме того, в конце декабря отключилась линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ней четыре кабеля связи: три из них проложены между Финляндией и Эстонией, еще один связывает Финляндию с Германией.Полиция подозревает, что электрокабель EstLink 2 и кабели связи перерезал якорем танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Местная таможня бездоказательно утверждает, что это судно якобы причастно к перевозке российской нефти.При этом газета The Washington Post писала со ссылкой на источники в разведке, что западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей.Заявления о причастности к этому Москвы нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти, подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, НАТО воспользовалась ситуацией для наращивания военного присутствия в Балтийском море.
https://ria.ru/20250131/sudno-1996631637.html
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в мире, норвегия, россия, балтийское море, финляндия, нато, мария захарова
В мире, Норвегия, Россия, Балтийское море, Финляндия, НАТО, Мария Захарова
Россиян с задержанного в Норвегии судна не арестовали

Полиция в Норвегии не арестовала россиян с задержанного судна Silver Dania

CC BY 3.0 / Wolfgang Fricke / Silver Dania 2021 near TorshavnСудно Silver Dania
Судно Silver Dania - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
CC BY 3.0 / Wolfgang Fricke / Silver Dania 2021 near Torshavn
Судно Silver Dania
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россиян с задержанного в Норвегии судна Silver Dania не арестовали, заявили РИА Новости в дипмиссии.
«
"На запрос посольства о задержании судна Silver Dania с российским экипажем в экономзоне Норвегии представители полиции округа Тромс сообщили, что росграждане не арестованы. Полиция проинформировала экипаж судна о возможности связаться с посольством в Осло и генконсульством в Киркенесе. Пока обращений не поступало. Посольство держит ситуацию на контроле", — сказали в посольстве.
Ранее в пятницу полиция Норвегии сообщила о задержании норвежского судна с российским экипажем по подозрению в якобы причастности к повреждению кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией.
Правоохранители уточнили, что экипаж Silver Dania сотрудничает с норвежскими властями, на борту проходят допросы и обыск. В свою очередь, владелец судна Турмуд Фоссмарк заявил AFP, что оно не виновато в порче кабеля и не сделало "ничего плохого".
Латвийский государственный радиотелевизионный центр сообщил о повреждении кабеля на прошлой неделе. На следующий день в Швеции задержали судно по подозрению в причастности к инциденту, началось расследование.
Балтийское море - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Владелец задержанного Норвегией судна отрицает повреждение кабеля
Вчера, 14:33

Повреждение кабелей в Балтийском море

В последние месяцы участились случаи повреждения подводной инфраструктуры в Балтийском море.
Так, в ноябре оборвали телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией и коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда местные власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.
Кроме того, в конце декабря отключилась линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ней четыре кабеля связи: три из них проложены между Финляндией и Эстонией, еще один связывает Финляндию с Германией.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Президент Финляндии усомнился в случайности повреждений кабелей на Балтике
29 января, 17:07
Полиция подозревает, что электрокабель EstLink 2 и кабели связи перерезал якорем танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Местная таможня бездоказательно утверждает, что это судно якобы причастно к перевозке российской нефти.
При этом газета The Washington Post писала со ссылкой на источники в разведке, что западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей.
Заявления о причастности к этому Москвы нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти, подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, НАТО воспользовалась ситуацией для наращивания военного присутствия в Балтийском море.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Горячие корсары Балтийского моря разворачивают войну против России
30 декабря 2024, 08:00
 
В миреНорвегияРоссияБалтийское мореФинляндияНАТОМария Захарова
 
 
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