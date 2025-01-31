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Моряки с задержанного в Норвегии судна еще не обращались за помощью - РИА Новости, 31.01.2025
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15:22 31.01.2025 (обновлено: 15:24 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/norvegiya-1996649516.html
Моряки с задержанного в Норвегии судна еще не обращались за помощью
Моряки с задержанного в Норвегии судна еще не обращались за помощью - РИА Новости, 31.01.2025
Моряки с задержанного в Норвегии судна еще не обращались за помощью
Российские моряки с судна Silver Dania, задержанного в Норвегии, и их родственники пока не обращались за помощью в Российский профсоюз моряков, сообщили РИА... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T15:22:00+03:00
2025-01-31T15:24:00+03:00
норвегия
в мире
латвия
российский профсоюз моряков
балтийское море
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские моряки с судна Silver Dania, задержанного в Норвегии, и их родственники пока не обращались за помощью в Российский профсоюз моряков, сообщили РИА Новости в профсоюзе."Судно действительно задержано норвежскими властями по запросу Латвии. К нам пока ни моряки, ни родственники не обращались", - сказали в профсоюзе.Полиция Норвегии сообщила в пятницу о задержании норвежского судна с российским экипажем по подозрению в якобы причастности к повреждению кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией. Посольство России в Норвегии выясняет обстоятельства задержания судна Silver Dania с российским экипажем.
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норвегия
латвия
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норвегия, в мире, латвия, российский профсоюз моряков, балтийское море
Норвегия, В мире, Латвия, Российский профсоюз моряков, Балтийское море
Моряки с задержанного в Норвегии судна еще не обращались за помощью

Моряки с задержанного в Норвегии судна еще не обращались за помощью в профсоюз

CC BY 3.0 / Wolfgang Fricke / Silver Dania 2021 near TorshavnСудно Silver Dania
Судно Silver Dania - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
CC BY 3.0 / Wolfgang Fricke / Silver Dania 2021 near Torshavn
Судно Silver Dania
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские моряки с судна Silver Dania, задержанного в Норвегии, и их родственники пока не обращались за помощью в Российский профсоюз моряков, сообщили РИА Новости в профсоюзе.
"Судно действительно задержано норвежскими властями по запросу Латвии. К нам пока ни моряки, ни родственники не обращались", - сказали в профсоюзе.
Полиция Норвегии сообщила в пятницу о задержании норвежского судна с российским экипажем по подозрению в якобы причастности к повреждению кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией. Посольство России в Норвегии выясняет обстоятельства задержания судна Silver Dania с российским экипажем.
Балтийское море - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
На борту задержанного в Норвегии судна находились 11 россиян
Вчера, 14:54
 
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