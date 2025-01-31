https://ria.ru/20250131/norvegiya-1996649516.html

Моряки с задержанного в Норвегии судна еще не обращались за помощью

Моряки с задержанного в Норвегии судна еще не обращались за помощью - РИА Новости, 31.01.2025

Моряки с задержанного в Норвегии судна еще не обращались за помощью

Российские моряки с судна Silver Dania, задержанного в Норвегии, и их родственники пока не обращались за помощью в Российский профсоюз моряков, сообщили РИА... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T15:22:00+03:00

2025-01-31T15:22:00+03:00

2025-01-31T15:24:00+03:00

норвегия

в мире

латвия

российский профсоюз моряков

балтийское море

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские моряки с судна Silver Dania, задержанного в Норвегии, и их родственники пока не обращались за помощью в Российский профсоюз моряков, сообщили РИА Новости в профсоюзе."Судно действительно задержано норвежскими властями по запросу Латвии. К нам пока ни моряки, ни родственники не обращались", - сказали в профсоюзе.Полиция Норвегии сообщила в пятницу о задержании норвежского судна с российским экипажем по подозрению в якобы причастности к повреждению кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией. Посольство России в Норвегии выясняет обстоятельства задержания судна Silver Dania с российским экипажем.

https://ria.ru/20250131/norvegija-1996639720.html

норвегия

латвия

балтийское море

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норвегия, в мире, латвия, российский профсоюз моряков, балтийское море