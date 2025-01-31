Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Норвегии отреагировало на задержание судна с гражданами - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 31.01.2025 (обновлено: 15:22 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/norvegiya-1996634479.html
Посольство России в Норвегии отреагировало на задержание судна с гражданами
Посольство России в Норвегии отреагировало на задержание судна с гражданами - РИА Новости, 31.01.2025
Посольство России в Норвегии отреагировало на задержание судна с гражданами
Посольство России в Норвегии выясняет обстоятельства задержания судна Silver Dania с российским экипажем, заявили РИА Новости в российском диппредставительстве. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:40:00+03:00
2025-01-31T15:22:00+03:00
норвегия
в мире
россия
балтийское море
латвия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996612517_0:49:2181:1276_1920x0_80_0_0_848adc436aeefacb411c6994faa6f69a.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Посольство России в Норвегии выясняет обстоятельства задержания судна Silver Dania с российским экипажем, заявили РИА Новости в российском диппредставительстве.Полиция Норвегии сообщила в пятницу о задержании норвежского судна с российским экипажем по подозрению в якобы причастности к повреждению кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией."На данный момент норвежская полиция о задержании российских граждан в посольство не сообщала. Экипаж в посольство не обращался. Направили официальный запрос в полицию округа Тромс, выясняем обстоятельства ситуации", - заявили в дипмиссии.
https://ria.ru/20250131/sudno-1996610997.html
норвегия
россия
балтийское море
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996612517_207:0:1974:1325_1920x0_80_0_0_ecf8e16e4505f6318b9cc22e64fe1443.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
норвегия, в мире, россия, балтийское море, латвия
Норвегия, В мире, Россия, Балтийское море, Латвия
Посольство России в Норвегии отреагировало на задержание судна с гражданами

Посольство РФ обратилось в полицию Норвегии после задержания судна Silver Dania

CC BY 3.0 / Wolfgang Fricke / Silver Dania 2021 near Torshavn Судно Silver Dania
Судно Silver Dania - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
CC BY 3.0 / Wolfgang Fricke / Silver Dania 2021 near Torshavn
Судно Silver Dania
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Посольство России в Норвегии выясняет обстоятельства задержания судна Silver Dania с российским экипажем, заявили РИА Новости в российском диппредставительстве.
Полиция Норвегии сообщила в пятницу о задержании норвежского судна с российским экипажем по подозрению в якобы причастности к повреждению кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией.
"На данный момент норвежская полиция о задержании российских граждан в посольство не сообщала. Экипаж в посольство не обращался. Направили официальный запрос в полицию округа Тромс, выясняем обстоятельства ситуации", - заявили в дипмиссии.
Осло - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Владелец задержанного Норвегией судна заявил, что не виноват в порче кабеля
Вчера, 13:38
 
НорвегияВ миреРоссияБалтийское мореЛатвия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала