https://ria.ru/20250131/norvegiya-1996634479.html

Посольство России в Норвегии отреагировало на задержание судна с гражданами

Посольство России в Норвегии отреагировало на задержание судна с гражданами - РИА Новости, 31.01.2025

Посольство России в Норвегии отреагировало на задержание судна с гражданами

Посольство России в Норвегии выясняет обстоятельства задержания судна Silver Dania с российским экипажем, заявили РИА Новости в российском диппредставительстве. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T14:40:00+03:00

2025-01-31T14:40:00+03:00

2025-01-31T15:22:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Посольство России в Норвегии выясняет обстоятельства задержания судна Silver Dania с российским экипажем, заявили РИА Новости в российском диппредставительстве.Полиция Норвегии сообщила в пятницу о задержании норвежского судна с российским экипажем по подозрению в якобы причастности к повреждению кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией."На данный момент норвежская полиция о задержании российских граждан в посольство не сообщала. Экипаж в посольство не обращался. Направили официальный запрос в полицию округа Тромс, выясняем обстоятельства ситуации", - заявили в дипмиссии.

https://ria.ru/20250131/sudno-1996610997.html

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2025

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норвегия, в мире, россия, балтийское море, латвия