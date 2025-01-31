https://ria.ru/20250131/norvegiya-1996634479.html
Посольство России в Норвегии отреагировало на задержание судна с гражданами
Посольство России в Норвегии отреагировало на задержание судна с гражданами - РИА Новости, 31.01.2025
Посольство России в Норвегии отреагировало на задержание судна с гражданами
Посольство России в Норвегии выясняет обстоятельства задержания судна Silver Dania с российским экипажем, заявили РИА Новости в российском диппредставительстве. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:40:00+03:00
2025-01-31T14:40:00+03:00
2025-01-31T15:22:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Посольство России в Норвегии выясняет обстоятельства задержания судна Silver Dania с российским экипажем, заявили РИА Новости в российском диппредставительстве.Полиция Норвегии сообщила в пятницу о задержании норвежского судна с российским экипажем по подозрению в якобы причастности к повреждению кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией."На данный момент норвежская полиция о задержании российских граждан в посольство не сообщала. Экипаж в посольство не обращался. Направили официальный запрос в полицию округа Тромс, выясняем обстоятельства ситуации", - заявили в дипмиссии.
https://ria.ru/20250131/sudno-1996610997.html
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норвегия, в мире, россия, балтийское море, латвия
Норвегия, В мире, Россия, Балтийское море, Латвия
Посольство России в Норвегии отреагировало на задержание судна с гражданами
Посольство РФ обратилось в полицию Норвегии после задержания судна Silver Dania