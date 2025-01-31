https://ria.ru/20250131/norvegiya-1996601945.html

В Норвегии российских моряков обвинили в повреждении подводного кабеля

В Норвегии российских моряков обвинили в повреждении подводного кабеля - РИА Новости, 31.01.2025

В Норвегии российских моряков обвинили в повреждении подводного кабеля

В Норвегии задержали судно с российским экипажем по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией, сообщила местная полиция. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T13:09:00+03:00

2025-01-31T13:09:00+03:00

2025-01-31T14:44:00+03:00

норвегия

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Норвегии задержали судно с российским экипажем по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией, сообщила местная полиция."На основании запроса латвийских властей полицейское управление Тромсё задержало зарегистрированное в Норвегии и принадлежащее Норвегии судно Silver Dania. <...> Весь экипаж на борту — россияне. <...> Судно подозревается в причастности к серьезному повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией", — заявили в ведомстве.Полиция уточнила, что экипаж Silver Dania сотрудничает с норвежскими властями, на борту проходят допросы и обыск. В свою очередь, владелец судна Турмуд Фоссмарк заявил AFP, что оно не виновато в порче кабеля и не сделало "ничего плохого".Повреждение кабелей в Балтийском мореВ последние месяцы участились случаи повреждения подводной инфраструктуры в Балтийском море. Так, в ноябре оборвали телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией и коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда местные власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.Кроме того, в конце декабря отключилась линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ней четыре кабеля связи: три из них проложены между Финляндией и Эстонией, еще один связывает Финляндию с Германией.Полиция подозревает, что электрокабель EstLink 2 и кабели связи перерезал якорем танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Местная таможня бездоказательно утверждает, что это судно якобы причастно к перевозке российской нефти.При этом газета The Washington Post писала со ссылкой на источники в разведке, что западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей.Заявления о причастности к этому Москвы нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти, подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, НАТО воспользовалась ситуацией для наращивания военного присутствия в Балтийском море.

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https://ria.ru/20241218/kabel-1989929767.html

https://ria.ru/20241205/eskalatsiya-1987518491.html

https://ria.ru/20241230/evropa-1992007288.html

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норвегия, в мире, балтийское море, латвия, мария захарова, нато, финляндия